Material apreendido pela Polícia Militar durante operações contra o tráfico no bairro Parque Aeroporto - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante operações contra o tráfico no bairro Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:09

Macaé - Policiais militares do 32º Batalhão intensificaram o combate ao tráfico de drogas em Macaé e realizaram duas ações que terminaram com a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente no bairro Parque Aeroporto.

A primeira ocorrência teve início após denúncia sobre venda de drogas na Praça do Pinche. Equipes do Grupamento de Ações Táticas seguiram até o local e identificaram um suspeito nas proximidades da praça. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o homem um pino de cocaína, um telefone celular e 24 reais em dinheiro.

A partir da informação de que o material estaria escondido nas imediações, os policiais realizaram buscas em um padrão de energia na Rua João Pinto Osório. No local foram encontrados mais 25 pinos de cocaína, divididos entre embalagens comercializadas por 10 e 25 reais, totalizando 355 reais em entorpecentes prontos para venda.

Em outra ação no mesmo bairro, a equipe policial percebeu movimentação suspeita ao redor de um adolescente de 17 anos que estava em uma motocicleta sem placa. Durante a abordagem, os agentes localizaram 14 pinos de cocaína, um telefone celular e 20 reais em dinheiro com o jovem.

Os envolvidos, juntamente com o material apreendido e a motocicleta irregular, foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, enquanto o adolescente ficou apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.