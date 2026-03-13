Equipes atuam na recuperação do asfalto em ruas de Macaé após período de chuvas intensasFoto: Divulgação
Macaé acelera operação tapa-buracos após trégua das chuvas
Equipes retomam recuperação do asfalto em vários bairros para melhorar segurança no trânsito e mobilidade urbana
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