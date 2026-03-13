Equipes atuam na recuperação do asfalto em ruas de Macaé após período de chuvas intensas - Foto: Divulgação

Equipes atuam na recuperação do asfalto em ruas de Macaé após período de chuvas intensasFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 12:52

Macaé - Macaé reforçou as ações de recuperação das ruas da cidade após o período de chuvas que castigou o pavimento em diferentes bairros. Com a melhora do clima, equipes de manutenção urbana voltaram às ruas para executar a operação tapa-buracos, iniciativa que busca restaurar trechos danificados e melhorar as condições de tráfego para motoristas, ciclistas e pedestres.

A operação é conduzida pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos e atende pontos críticos identificados após as chuvas. Durante esse período, o desgaste do asfalto se intensifica, já que a água infiltra nas camadas do pavimento, abre fissuras e provoca o surgimento de buracos em diversas vias.

O trabalho exige condições climáticas adequadas. Em dias de chuva, o serviço precisa ser suspenso porque o asfalto não fixa corretamente no solo molhado. Quando aplicado em pista úmida, o material perde aderência e o reparo não apresenta durabilidade, o que pode fazer o problema reaparecer em pouco tempo.

Com o tempo firme, as equipes conseguem executar o processo completo de recuperação. O serviço começa com a limpeza do local danificado, etapa que remove resíduos e prepara o pavimento para receber a massa asfáltica quente. Em seguida, o material é aplicado e compactado mecanicamente para garantir resistência e prolongar a vida útil da via.

A retomada das ações busca reduzir riscos no trânsito e oferecer mais conforto para quem circula diariamente pelas ruas da cidade. A iniciativa também responde às demandas apresentadas pela população, que aponta os trechos mais críticos para manutenção.

Moradores podem solicitar o serviço ou informar locais que necessitam de reparo por meio do telefone (22) 99208-6983, canal utilizado para registrar pedidos e encaminhar as equipes responsáveis.