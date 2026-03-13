Orla dos Cavaleiros recebe corrida de rua e terá interdições temporárias para garantir segurança dos atletas - Foto: Douglas Smmithy

Orla dos Cavaleiros recebe corrida de rua e terá interdições temporárias para garantir segurança dos atletasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/03/2026 12:52

Macaé - A corrida de rua X Force Run movimenta a orla dos Cavaleiros na manhã deste domingo, 15, em Macaé, e provoca mudanças temporárias no trânsito da região. A prova integra o calendário esportivo do município e reúne atletas amadores e profissionais em um percurso que passa por alguns dos pontos mais conhecidos da cidade.

A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana preparou um esquema especial para garantir a segurança dos participantes e organizar o fluxo de veículos durante o evento. Agentes atuarão nas vias afetadas com orientação aos motoristas e apoio na travessia de pedestres.

As alterações acontecem entre 7h e 9h. Durante esse período, a Avenida Atlântica terá bloqueio no trecho entre o Trevo da Praia Campista e o Posto 2. Já a Avenida Nossa Senhora da Glória também contará com restrições temporárias de circulação.

A largada da corrida está marcada para as 7h, no Posto 2 dos Cavaleiros. O percurso segue em direção aos bairros Pecado e Lagoa, com retorno ao ponto de partida na orla.

Mesmo com as interdições, moradores terão acesso garantido às ruas da região durante a realização da prova. A orientação para os motoristas é buscar rotas alternativas e redobrar a atenção ao circular próximo ao trajeto do evento.

A competição conta com apoio da Secretaria de Esportes e integra a programação esportiva da cidade, que busca incentivar a prática de atividades físicas e a ocupação saudável dos espaços públicos.