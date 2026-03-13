Crianças participam do plantio de hortaliças durante atividade educativa em escola municipal de Macaé - Foto: Divulgação

Crianças participam do plantio de hortaliças durante atividade educativa em escola municipal de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 12:53

Macaé - O projeto “Que Mato é Esse?” iniciou o calendário de plantio de 2026 com a distribuição de duas mil mudas de hortaliças em dez canteiros comunitários instalados em diferentes pontos de Macaé. A proposta une educação ambiental, incentivo à alimentação saudável e participação da comunidade no cultivo de alimentos.

A Escola Municipal de Educação Infantil Zélia de Souza Aguiar, no bairro Malvinas, recebeu parte das mudas nesta quinta-feira (12). A atividade reuniu crianças de 2 a 5 anos em um momento de aprendizado fora da sala de aula. Pequenas mãos tocaram a terra, conheceram as plantas e descobriram, na prática, de onde vêm os alimentos que chegam à mesa.

Cerca de 100 mudas foram plantadas na unidade escolar. Entre as variedades estão alface crespa, alface lisa, alface americana, alface roxa, chicória, couve chinesa, cebolinha, coentro, mostarda e beterraba. A diversidade permite que os alunos acompanhem o crescimento das plantas e compreendam as etapas do cultivo.

A diretora da unidade, Regiane Magalhães, destacou que o projeto amplia o aprendizado das crianças e fortalece a consciência ambiental desde cedo. Para ela, a experiência desperta curiosidade, incentiva o cuidado com a natureza e aproxima os alunos dos saberes relacionados às plantas e ao território onde vivem.

O projeto é coordenado por Jacques Cavalcanti, responsável pela distribuição das mudas e pelo acompanhamento técnico dos canteiros. A expectativa é que a colheita aconteça em aproximadamente dois meses, período em que os participantes acompanham o desenvolvimento das hortaliças e aprendem sobre os cuidados necessários para o cultivo.

Ligada à área da saúde do município, a iniciativa existe há nove anos e utiliza o plantio como ferramenta educativa e social. Além do preparo da terra e da orientação técnica, o projeto também incentiva práticas de cooperação e compartilhamento entre os participantes.

Os alimentos cultivados são utilizados no consumo das instituições envolvidas e também destinados a doações para entidades sociais, fortalecendo ações solidárias e promovendo hábitos alimentares mais saudáveis.

Atualmente, os canteiros comunitários do projeto estão presentes em dez locais da cidade. Entre eles estão escolas de educação infantil, unidades de saúde e instituições sociais, ampliando o alcance da iniciativa e envolvendo diferentes públicos na experiência de plantar, cuidar e colher.