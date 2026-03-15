Autoridades discutem novas estratégias de qualificação profissional para o setor gastronômico em Macaé - Foto: Divulgação

Autoridades discutem novas estratégias de qualificação profissional para o setor gastronômico em Macaé Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2026 11:38

Macaé - O prefeito Welberth Rezende conduziu uma reunião estratégica voltada ao fortalecimento da qualificação profissional em Macaé, com foco especial no setor de gastronomia. O encontro aconteceu na Secretaria de Qualificação Profissional e reuniu representantes do município e do Governo do Estado para discutir caminhos que ampliem a formação de mão de obra preparada para o mercado.

Entre os participantes esteve o subsecretário estadual de Gastronomia, Tiago Moura, que apresentou propostas de cooperação voltadas ao desenvolvimento do setor. A ideia central é estruturar um planejamento conjunto capaz de oferecer cursos e programas de capacitação que acompanhem o ritmo de crescimento econômico da cidade.

Durante o encontro, Welberth Rezende destacou que Macaé vive um momento de forte geração de empregos e que a qualificação profissional precisa avançar no mesmo ritmo das oportunidades abertas pelo mercado.

Segundo o prefeito, a parceria com o Governo do Estado pode ampliar o acesso da população a cursos voltados para áreas estratégicas, principalmente gastronomia, setor que se conecta diretamente com hotéis, bares e restaurantes da cidade.

O subsecretário Tiago Moura ressaltou o potencial econômico e turístico do município. Para ele, investir na formação profissional representa um passo importante para atender a demanda do setor de serviços e fortalecer a experiência de quem visita a cidade.

A proposta discutida na reunião prevê o desenvolvimento de programas de capacitação voltados para cozinheiros, auxiliares de cozinha, atendimento em restaurantes e outras funções ligadas à cadeia gastronômica. A iniciativa também pretende valorizar a identidade culinária local e ampliar a visibilidade do destino para turistas nacionais e internacionais.

Além do prefeito e do subsecretário, participaram da reunião a secretária municipal de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna; e Leonardo Gazire, representante do Macaé Convention & Visitors Bureau.

A articulação entre município e estado busca transformar a qualificação profissional em ferramenta de geração de renda e inclusão produtiva, fortalecendo o turismo, estimulando o comércio e abrindo novas portas para trabalhadores da região.