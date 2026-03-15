Pacientes procuram atendimento durante mutirão de consultas realizado no Centro de Especialidades Dona Alba, em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Mutirão de consultas movimenta Centro de Especialidades e amplia acesso à saúde em Macaé
Estratégia com telessaúde oferece atendimento sem agendamento e prevê cerca de 1.350 consultas ao longo de três sábados de março
Mutirão de consultas movimenta Centro de Especialidades e amplia acesso à saúde em Macaé
Estratégia com telessaúde oferece atendimento sem agendamento e prevê cerca de 1.350 consultas ao longo de três sábados de março
Macaé articula parceria para qualificar profissionais da gastronomia e fortalecer turismo
Encontro entre autoridades municipais e representantes do Governo do Estado discute estratégias para ampliar capacitação e atender demanda do mercado
Mutirões e fumacê reforçam combate ao mosquito em bairros de Macaé
Plano de controle de vetores mobiliza equipes da Vigilância Ambiental com vistorias, monitoramento e atividades nas escolas
Projeto leva hortas comunitárias às escolas e ensina crianças a plantar e cuidar da natureza em Macaé
Iniciativa distribui duas mil mudas em canteiros espalhados pela cidade e aproxima alunos do cultivo de alimentos saudáveis desde a primeira infância
Macaé abre debates para redesenhar o futuro urbano com revisão do Plano Diretor
Câmaras Temáticas reúnem especialistas, técnicos e representantes da sociedade para discutir crescimento, mobilidade, habitação e desenvolvimento da cidade
Macaé acelera operação tapa-buracos após trégua das chuvas
Equipes retomam recuperação do asfalto em vários bairros para melhorar segurança no trânsito e mobilidade urbana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.