Pacientes procuram atendimento durante mutirão de consultas realizado no Centro de Especialidades Dona Alba, em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Pacientes procuram atendimento durante mutirão de consultas realizado no Centro de Especialidades Dona Alba, em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/03/2026 11:38

Macaé - O mutirão de atendimentos médicos realizado no Centro de Especialidades Dona Alba marcou o início de uma estratégia voltada para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde em Macaé. A iniciativa começou neste sábado, dia 14, e integra o programa Saúde Digital em Ação, que utiliza recursos de telessaúde para oferecer consultas médicas sem necessidade de agendamento prévio.

A expectativa é que cerca de 1.350 atendimentos sejam realizados ao longo de três sábados de março. No primeiro dia da ação, 200 vagas foram abertas para consultas com clínico geral, realizadas tanto em cabines de telessaúde quanto em consultórios presenciais. A procura superou a previsão inicial e a equipe decidiu ampliar o atendimento ao meio-dia, mantendo o fluxo de pacientes até as 17h.

O atendimento acontece por ordem de chegada. Para participar, os moradores precisam apresentar documento de identificação e o Cartão Nacional do SUS ou CPF.

A secretária executiva de Atenção Básica, Simone Sales, explicou que os mutirões fazem parte das estratégias adotadas pela rede municipal para reduzir filas e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Segundo ela, esse formato já foi aplicado em diferentes áreas da medicina.

Simone lembra que a rede municipal já promoveu mutirões de cirurgias, pequenas cirurgias e atendimentos em especialidades como pediatria e neurologia, sempre com foco em ampliar o número de pessoas atendidas.

O uso da telessaúde também tem ampliado a capacidade de atendimento. Nesse modelo, o paciente entra em uma cabine equipada para a consulta e conversa com o médico em tempo real por meio de conexão digital, com apoio de profissionais presentes no local.

A estratégia agradou quem buscou atendimento no primeiro dia da ação. A moradora do bairro Jardim Franco, Adélia Pires, contou que a possibilidade de consulta sem agendamento facilitou o acesso ao médico em meio à rotina familiar.

Ela destacou a atenção da médica durante a consulta e afirmou que o formato do mutirão ajuda quem não consegue ir ao posto de saúde durante a semana.

Outra moradora atendida foi Maria Lúcia, conhecida como Lucinha, do bairro Bosque Azul. Para ela, a realização das consultas aos sábados facilita a vida de quem trabalha em horário comercial.

A programação do mutirão continua nos próximos dias 21 e 28 de março. Nessas datas, além das consultas com clínico geral, também haverá atendimentos com médicos especialistas, o que deve ampliar o alcance da ação.

O Centro de Especialidades Dona Alba fica na Rua Governador Roberto Silveira, número 108, no Centro de Macaé.