Cabos de energia e ferramentas foram apreendidos pela polícia após ocorrência registrada no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Cabos de energia e ferramentas foram apreendidos pela polícia após ocorrência registrada no Centro da cidade Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 10:26

Macaé - Um homem de 38 anos acabou preso após ser flagrado tentando furtar cabos de energia de um estabelecimento comercial na Rua Antero Perlingeiro, área central de Macaé. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira, dia 16, e mobilizou policiais militares.

Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas pela central de operações por volta das 5h30, depois que um vigilante percebeu a ação suspeita de dois homens dentro do imóvel e comunicou imediatamente às autoridades.

Quando os policiais chegaram ao endereço, o solicitante informou que os suspeitos já haviam sido contidos no interior do estabelecimento. Segundo o relato apresentado aos agentes, um dos envolvidos ainda tentou escapar, mas acabou imobilizado antes da chegada da viatura.

Durante a abordagem, os policiais localizaram os cabos de energia que estavam sendo retirados do local, além de ferramentas usadas para cortar e remover o material. Todo o equipamento foi recolhido como prova da ocorrência.

Por segurança e para evitar nova tentativa de fuga, o suspeito foi algemado e conduzido à 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem possui diversas passagens por crimes anteriores. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.