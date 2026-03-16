Moradores se reúnem em praça pública para assistir sessão gratuita do projeto Cultura In Cine em Macaé - Foto: Divulgação

Moradores se reúnem em praça pública para assistir sessão gratuita do projeto Cultura In Cine em Macaé Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 10:26

Macaé - O projeto Cultura In Cine volta a transformar espaços públicos em salas de cinema ao ar livre e leva entretenimento gratuito para moradores de Macaé. A próxima sessão acontece na quinta-feira, dia 26, às 18h, na Praça do Novo Botafogo, com entrada livre para toda a comunidade.

A iniciativa foi criada para aproximar a população da experiência do cinema e ampliar o acesso às atividades culturais em diferentes bairros da cidade. A proposta aposta no formato itinerante, que percorre comunidades e utiliza praças e espaços abertos como ponto de encontro para moradores de todas as idades.

Outro diferencial da atividade é a participação da própria comunidade na escolha do filme que será exibido. A definição do título ocorre de forma coletiva, o que torna cada sessão uma experiência construída junto com o público local.

O Cultura In Cine surgiu com a missão de democratizar o acesso à cultura e promover momentos de convivência entre moradores. A iniciativa também reforça a importância de políticas públicas que valorizam a arte e estimulam o acesso a diferentes manifestações culturais.

A primeira edição aconteceu no fim de maio do ano passado, no CEU das Malvinas. Desde então, o projeto já percorreu vários bairros da cidade, incluindo Visconde, Morro de São Jorge e Nova Holanda.

As sessões também chegaram à região serrana de Macaé, com exibições em localidades como Trapiche e Glicério, ampliando o alcance da iniciativa e garantindo que comunidades mais afastadas também tenham acesso à programação cultural.

A expectativa é que o projeto continue percorrendo outros bairros ao longo do ano, fortalecendo a cultura como instrumento de inclusão social e de convivência comunitária.