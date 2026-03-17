Centro de Convenções de Macaé recebe estrutura para três dias de debates, negócios e inovação no setor energético Foto: Divulgação
Macaé Energy 2026 abre portas e movimenta setor energético com expectativa de 15 mil visitantes
Evento começa nesta terça-feira com foco em petróleo, gás e inovação, reunindo empresas, autoridades e investidores no Norte Fluminense
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Furto de cabos termina com prisão de suspeito no Centro de Macaé
Homem de 38 anos, com histórico de passagens pela polícia, foi contido por vigilante após tentativa de retirar fios de energia de estabelecimento comercial
Cinema ao ar livre chega ao Novo Botafogo e leva cultura gratuita para moradores de Macaé
Projeto itinerante Cultura In Cine transforma praças em salas de cinema e aproxima comunidades da sétima arte
Mutirão de consultas movimenta Centro de Especialidades e amplia acesso à saúde em Macaé
Estratégia com telessaúde oferece atendimento sem agendamento e prevê cerca de 1.350 consultas ao longo de três sábados de março
Macaé articula parceria para qualificar profissionais da gastronomia e fortalecer turismo
Encontro entre autoridades municipais e representantes do Governo do Estado discute estratégias para ampliar capacitação e atender demanda do mercado
Mutirões e fumacê reforçam combate ao mosquito em bairros de Macaé
Plano de controle de vetores mobiliza equipes da Vigilância Ambiental com vistorias, monitoramento e atividades nas escolas
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