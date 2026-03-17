Centro de Convenções de Macaé recebe estrutura para três dias de debates, negócios e inovação no setor energético - Foto: Divulgação

Centro de Convenções de Macaé recebe estrutura para três dias de debates, negócios e inovação no setor energético Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 10:20

Macaé - O Macaé Energy 2026 começa nesta terça-feira, dia 17, e transforma Macaé em ponto de encontro de quem decide os rumos da energia no país. O evento segue até quinta-feira, dia 19, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, com uma programação que reúne empresas, especialistas, autoridades e investidores em torno de debates estratégicos e oportunidades de negócios.

Organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em parceria com a Rede Petro-BC, o encontro ocupa uma área de cerca de 10 mil metros quadrados e projeta receber aproximadamente 15 mil visitantes. A estrutura conta com mais de 70 expositores e uma agenda voltada à inovação, tecnologia e integração da cadeia produtiva.

A edição deste ano apresenta crescimento expressivo. O número de congressistas dobra em relação ao ano anterior, passando de 2 mil para 4 mil participantes. A expectativa inclui mais de 300 reuniões de negócios, envolvendo cerca de 450 fornecedores e a geração de mais de 400 oportunidades comerciais.

Centro de Convenções de Macaé recebe estrutura para três dias de debates, negócios e inovação no setor energético Foto: Divulgação O congresso acontece das 10h às 18h, com cerca de 30 horas de conteúdo distribuídas em painéis e palestras. Já a área de exposição funciona das 12h às 20h, reunindo empresas e representantes do setor energético.

A programação segue um eixo temático por dia. Nesta terça-feira, o foco recai sobre petróleo, com debates voltados à exploração, produção e oportunidades para fornecedores. Na quarta-feira, o destaque será o mercado de gás natural, com discussões sobre a dinâmica regional e a revitalização de ativos. Já na quinta-feira, o evento aborda inovação, tecnologia e novas energias, com atenção à transição energética e à formação de profissionais.

Entre os temas estratégicos, ganham espaço a integração energética, o fortalecimento do mercado de gás, o fornecimento e compras, além das oportunidades offshore e o potencial da Bacia de Campos.

A abertura institucional reúne nomes importantes do setor, incluindo representantes da Firjan, executivos de empresas de energia, autoridades políticas e especialistas. Um dos destaques da programação é a apresentação sobre o Projeto Raia, voltado ao desenvolvimento do gás natural no país.