Veículo elétrico faz trajeto direto até o Centro de Convenções e chama atenção pela tecnologia e conforto - Foto: Divulgação

Veículo elétrico faz trajeto direto até o Centro de Convenções e chama atenção pela tecnologia e confortoFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 10:53

Macaé - A cidade de Macaé coloca a mobilidade urbana no centro das atenções com a criação de uma linha especial de ônibus para atender o público do Macaé Energy 2026. A iniciativa garante deslocamento mais rápido, econômico e alinhado às novas tendências de sustentabilidade.

O serviço funciona entre o Terminal Central, na região da Barra, e o Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, onde acontece o evento. O diferencial está no uso de um ônibus elétrico, que realiza o trajeto direto e reduz impactos ambientais, além de oferecer mais conforto aos passageiros.

A proposta acompanha o próprio espírito do Macaé Energy, que discute inovação e transição energética. Ao investir nesse modelo de transporte, o município reforça a busca por soluções modernas e eficientes no dia a dia da população.

A tarifa segue acessível. Usuários com o Cartão Macaé pagam R$ 1, enquanto a tarifa cheia custa R$ 7,85. A medida incentiva o uso do transporte coletivo e ajuda a reduzir o fluxo de veículos particulares durante o evento, que deve reunir milhares de visitantes.

Mesmo em fase de testes desde o ano passado, o ônibus elétrico já integra os planos futuros do sistema público de transporte. Caso seja necessário interromper a operação para recarga, veículos convencionais com ar-condicionado, acessibilidade e entradas USB assumem o trajeto, garantindo continuidade no atendimento.

Com a expectativa de grande público, a linha especial surge como alternativa prática para quem quer chegar ao evento sem enfrentar trânsito ou dificuldades de estacionamento. A ação também contribui para organizar o fluxo urbano e melhorar a experiência dos participantes.