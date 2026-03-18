Veículo elétrico faz trajeto direto até o Centro de Convenções e chama atenção pela tecnologia e confortoFoto: Divulgação
Ônibus elétrico entra em operação e facilita acesso ao Macaé Energy
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