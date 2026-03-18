Especialistas e empresários discutem desafios e oportunidades do setor energético durante evento em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Especialistas e empresários discutem desafios e oportunidades do setor energético durante evento em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 18/03/2026 10:43

Macaé - A cidade de Macaé assume o protagonismo nacional ao sediar um dos maiores encontros do setor energético do país. A Macaé Energy 2026 transforma o município em palco de debates estratégicos sobre o futuro do petróleo, gás e novas fontes de energia em meio a um cenário internacional marcado por incertezas.

Realizado no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, o evento reúne autoridades, especialistas, investidores e grandes empresas, consolidando a força da cidade como referência na indústria de óleo e gás. Logo no primeiro dia, o encontro trouxe à tona discussões sobre geopolítica, segurança energética e os impactos diretos dos conflitos internacionais no abastecimento global.

O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy, apresentou um panorama que evidencia a posição estratégica do Brasil. Atualmente, o país ocupa a oitava colocação entre os maiores produtores de petróleo do mundo, com cerca de 3,4 milhões de barris por dia, enquanto Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita lideram o ranking. A concentração da produção e a dependência de regiões como o Oriente Médio mantêm o mercado sensível a crises.

Especialistas e empresários discutem desafios e oportunidades do setor energético durante evento em Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos Outro ponto de destaque foi o avanço da tecnologia e da transição energética. A multinacional SLB, com forte presença na cidade, reforçou investimentos em inovação e soluções sustentáveis, mostrando que o futuro do setor passa pela eficiência e pela diversificação da matriz energética.

A programação também abriu espaço para quem quer crescer dentro da cadeia produtiva. Painéis voltados a fornecedores detalharam como funciona o acesso a contratos com grandes empresas, exigências técnicas e critérios de seleção. Representantes de companhias como Halliburton, Equinor e Transpetro apresentaram oportunidades reais de negócios, ampliando o horizonte para empresas locais.

Outro debate importante girou em torno dos chamados campos maduros, áreas com décadas de exploração que ainda possuem potencial produtivo, mas enfrentam desafios técnicos e financeiros. Especialistas destacaram a necessidade de novos investimentos, análise de viabilidade econômica e uso de tecnologia para manter a produção ativa e sustentável.

A Margem Equatorial também entrou na pauta como uma das apostas do país para ampliar reservas e atrair investimentos. A região, localizada na costa norte brasileira, desperta interesse pelo potencial geológico, mas também levanta discussões sobre licenciamento ambiental e equilíbrio entre desenvolvimento e preservação.

Além do conteúdo técnico, o evento movimenta a economia local, impulsiona o turismo de negócios e fortalece a imagem de Macaé como polo estratégico do setor energético. A expectativa é que os debates avancem até o encerramento, apontando caminhos para um mercado mais competitivo, inovador e sustentável.

Especialistas e empresários discutem desafios e oportunidades do setor energético durante evento em Macaé Foto: Divulgação

