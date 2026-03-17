As vagas estão distribuídas entre setores como comércio, hotelaria, construção civil e atividades offshore - Foto: Ilustração

As vagas estão distribuídas entre setores como comércio, hotelaria, construção civil e atividades offshoreFoto: Ilustração

Publicado 17/03/2026 10:38

Macaé - A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Macaé disponibiliza 720 vagas de emprego nesta semana e reacende a esperança de quem busca uma oportunidade no mercado. As chances contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, o que amplia o acesso para perfis variados de trabalhadores.

As vagas estão distribuídas entre setores como comércio, hotelaria, construção civil e atividades offshore, com funções que vão desde auxiliar de cozinha e operador de loja até motorista e cargos técnicos. Também há oportunidades para profissionais com formação superior, o que reforça a diversidade da oferta.

O atendimento acontece na Central do Trabalhador, onde os candidatos podem realizar cadastro e receber encaminhamento direto para empresas contratantes. O serviço funciona no Edifício Comercial Lotus, localizado na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, na Praia Campista, das 8h às 17h.

Quem ainda não encontrar uma vaga compatível com o perfil pode se cadastrar online, garantindo participação em futuras seleções e mantendo os dados atualizados no sistema.

A iniciativa fortalece o acesso ao emprego e ajuda a movimentar a economia local, conectando trabalhadores a novas oportunidades de forma prática e acessível.