As vagas estão distribuídas entre setores como comércio, hotelaria, construção civil e atividades offshoreFoto: Ilustração
Macaé abre 720 vagas de emprego e amplia chances para quem busca recolocação
Oportunidades atendem diferentes níveis de escolaridade e incluem setores como comércio, construção civil, hotelaria e offshore
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WhatsApp vira canal direto para resolver demandas de trânsito em Macaé
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Macaé Energy 2026 abre portas e movimenta setor energético com expectativa de 15 mil visitantes
Evento começa nesta terça-feira com foco em petróleo, gás e inovação, reunindo empresas, autoridades e investidores no Norte Fluminense
Furto de cabos termina com prisão de suspeito no Centro de Macaé
Homem de 38 anos, com histórico de passagens pela polícia, foi contido por vigilante após tentativa de retirar fios de energia de estabelecimento comercial
Cinema ao ar livre chega ao Novo Botafogo e leva cultura gratuita para moradores de Macaé
Projeto itinerante Cultura In Cine transforma praças em salas de cinema e aproxima comunidades da sétima arte
Mutirão de consultas movimenta Centro de Especialidades e amplia acesso à saúde em Macaé
Estratégia com telessaúde oferece atendimento sem agendamento e prevê cerca de 1.350 consultas ao longo de três sábados de março
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