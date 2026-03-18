Animais de várias regiões do Brasil participam de julgamentos e provas no parque de exposições - Foto: Divulgação

Animais de várias regiões do Brasil participam de julgamentos e provas no parque de exposiçõesFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 10:45

Macaé - A cidade de Macaé se transforma em vitrine nacional do agronegócio com a realização da Exposição Brasileira do Criador de Mangalarga Marchador 2026, que segue até o dia 21 no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha. O evento reúne criadores de diferentes estados e atrai público interessado na tradição e no potencial econômico da raça.

Ao longo da programação, o espaço recebe julgamentos técnicos, provas de marcha, avaliações morfológicas e atividades voltadas ao público. São 268 animais inscritos, vindos de estados como Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Bahia, o que reforça o alcance nacional da exposição.

A organização é da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, em parceria com criadores locais. A escolha de Macaé leva em conta a estrutura da cidade, a rede hoteleira e a tradição na criação da raça.

Os julgamentos avaliam critérios rigorosos. Na marcha, entram em análise aspectos como conforto, rendimento e regularidade. Já na morfologia, o foco está na estrutura física e na fidelidade ao padrão do animal. Os melhores de cada categoria avançam até a escolha dos grandes campeões.

Além dos troféus, a premiação representa valorização direta no mercado e garante vaga na tradicional exposição nacional realizada em Belo Horizonte. O impacto vai além das pistas: o setor movimenta bilhões no país e reforça a importância da equideocultura na economia.

No estado do Rio de Janeiro, o Mangalarga Marchador já soma mais de 116 mil animais registrados, consolidando a região como uma das mais relevantes do Brasil no segmento.