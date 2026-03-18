Animais de várias regiões do Brasil participam de julgamentos e provas no parque de exposiçõesFoto: Divulgação
Cavalos de elite colocam Macaé no mapa nacional com exposição de Mangalarga Marchador
Evento reúne criadores de todo o país, movimenta a economia e destaca força do agronegócio local
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Macaé vira capital da energia e debate futuro do petróleo em cenário global de tensão
Evento reúne gigantes do setor, aponta caminhos para inovação e destaca oportunidades para empresas da região
Macaé abre 720 vagas de emprego e amplia chances para quem busca recolocação
Oportunidades atendem diferentes níveis de escolaridade e incluem setores como comércio, construção civil, hotelaria e offshore
WhatsApp vira canal direto para resolver demandas de trânsito em Macaé
Novo atendimento aproxima moradores dos serviços de mobilidade e permite envio de mensagens e fotos para agilizar solicitações
Macaé Energy 2026 abre portas e movimenta setor energético com expectativa de 15 mil visitantes
Evento começa nesta terça-feira com foco em petróleo, gás e inovação, reunindo empresas, autoridades e investidores no Norte Fluminense
Furto de cabos termina com prisão de suspeito no Centro de Macaé
Homem de 38 anos, com histórico de passagens pela polícia, foi contido por vigilante após tentativa de retirar fios de energia de estabelecimento comercial
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