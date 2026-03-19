Droga foi encontrada dentro de carro abordado na BR-101 durante operação de inteligênciaFoto: Divulgação
Casal é preso com 51 kg de maconha na BR-101 e droga abasteceria região Norte Fluminense
Ação integrada entre PM e Polícia Federal intercepta veículo em Macaé e revela esquema de distribuição entre cidades da região
Casal é preso com 51 kg de maconha na BR-101 e droga abasteceria região Norte Fluminense
Ação integrada entre PM e Polícia Federal intercepta veículo em Macaé e revela esquema de distribuição entre cidades da região
Sabor do mar invade Macaé com festival que promete movimentar o Mercado de Peixes
Evento reúne culinária típica, música ao vivo e clima de lazer para moradores e turistas
História a céu aberto: Walking Tour retoma visitas guiadas em pontos históricos de Macaé
Projeto leva moradores e turistas a conhecer patrimônios como o Solar dos Mellos e fortalece o turismo cultural
Inclusão em pauta: Macaé recebe evento que amplia debate sobre Síndrome de Down
T21 Day reúne especialistas, famílias e comunidade para discutir direitos, saúde e qualidade de vida
Ônibus elétrico entra em operação e facilita acesso ao Macaé Energy
Linha especial liga Terminal Central ao evento e aposta em mobilidade sustentável durante os dias de programação
Cavalos de elite colocam Macaé no mapa nacional com exposição de Mangalarga Marchador
Evento reúne criadores de todo o país, movimenta a economia e destaca força do agronegócio local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.