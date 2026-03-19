Droga foi encontrada dentro de carro abordado na BR-101 durante operação de inteligência - Foto: Divulgação

Droga foi encontrada dentro de carro abordado na BR-101 durante operação de inteligênciaFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 09:25

Macaé - Uma operação de inteligência da Polícia Militar resultou na apreensão de 51 quilos de maconha e na prisão de um casal, na noite desta quarta-feira (18), na BR-101, em Macaé. A ação expõe mais um capítulo do combate ao tráfico na região Norte Fluminense, rota frequente de circulação de entorpecentes.

Policiais do 32º BPM montaram uma estratégia após troca de informações com a Polícia Federal, que indicavam a movimentação de um veículo suspeito envolvido na distribuição de drogas entre Macaé e Campos dos Goytacazes. O carro, um Hyundai i30 prata, foi localizado e interceptado na Rodovia Governador Mário Covas.

Dentro do automóvel estavam um homem, uma mulher e uma criança de 7 anos. Durante a abordagem, os agentes encontraram 64 tabletes de maconha, que totalizaram 51 quilos da droga. O material estava escondido no interior do veículo, pronto para abastecer pontos de venda na região.

O casal foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé, onde permaneceu preso e autuado por tráfico de drogas. O carro utilizado no transporte também foi apreendido.

A ocorrência reforça o uso de ações integradas de inteligência no enfrentamento ao crime organizado, que tem ampliado rotas e estratégias para distribuição de entorpecentes no interior do estado.