Pratos à base de frutos do mar são destaque em evento que valoriza tradição pesqueira local - Foto: Reprodução

Pratos à base de frutos do mar são destaque em evento que valoriza tradição pesqueira localFoto: Reprodução

Publicado 18/03/2026 11:01

Macaé - O tradicional Mercado de Peixes de Macaé se transforma em um grande ponto de encontro para quem aprecia boa comida e cultura popular. O espaço recebe, nos dias 11 e 12 de abril, o Festival de Frutos do Mar, que aposta nos sabores da região para atrair público e aquecer o cenário gastronômico de Macaé.

Com funcionamento das 11h às 21h, o evento aposta em pratos preparados com pescados frescos, valorizando receitas que fazem parte da identidade local. A proposta vai além da gastronomia e cria uma experiência completa, com ambiente descontraído, música ao vivo e espaço para convivência entre famílias e visitantes.

A escolha do mercado como palco reforça a ligação direta com a atividade pesqueira, uma das bases econômicas e culturais do município. O local, conhecido pelo movimento diário e pela oferta de produtos frescos, ganha um novo papel ao sediar um festival que celebra a tradição e incentiva o turismo.

A programação musical contribui para o clima festivo e amplia as opções de lazer, tornando o evento atrativo para diferentes públicos. A expectativa é de grande circulação de pessoas, fortalecendo o comércio local e dando visibilidade aos produtores e cozinheiros da região.

Mais do que um evento gastronômico, o festival surge como vitrine da cultura macaense, destacando o potencial da cidade em unir tradição, sabor e entretenimento em um só lugar.