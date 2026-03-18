Pratos à base de frutos do mar são destaque em evento que valoriza tradição pesqueira localFoto: Reprodução
Sabor do mar invade Macaé com festival que promete movimentar o Mercado de Peixes
Evento reúne culinária típica, música ao vivo e clima de lazer para moradores e turistas
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