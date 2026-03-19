Novo comandante do 32º BPM assume com foco em reforçar a segurança e dar continuidade às ações na região - Foto: Divulgação

Novo comandante do 32º BPM assume com foco em reforçar a segurança e dar continuidade às ações na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 09:29

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar inicia um novo capítulo na segurança pública de Macaé com a mudança oficial no comando da unidade, realizada nesta quarta-feira. A transição simboliza não apenas a troca de liderança, mas também a continuidade de um trabalho que impacta diretamente a rotina da população.

O coronel PM Guimarães deixa o cargo após um período marcado por operações estratégicas, presença mais ativa nas ruas e valorização do efetivo. Ao se despedir, ele destacou o comprometimento da tropa e a importância do trabalho coletivo no enfrentamento à criminalidade, reforçando o vínculo construído com a sociedade.

Agora à frente do batalhão, o tenente-coronel PM Rodrigues assume com experiência operacional e histórico de atuação à frente da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Paraty. A expectativa é de manutenção dos avanços e ampliação das estratégias de segurança, com foco na integração entre polícia e comunidade.

O novo comandante reforçou o compromisso com a proteção da população e destacou que pretende intensificar o policiamento e aprimorar as ações já existentes, mantendo o olhar atento às demandas da região.