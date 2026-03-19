Macaé Energy reúne especialistas, empresas e investidores, movimentando negócios e projetando a cidade no cenário energético internacional - Foto: Divulgação

Macaé Energy reúne especialistas, empresas e investidores, movimentando negócios e projetando a cidade no cenário energético internacionalFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 09:56

Macaé - Macaé reforça sua vocação histórica e se posiciona como um dos principais polos de energia do país ao sediar a Macaé Energy 2026. O município se transforma, durante três dias, em vitrine internacional de ideias, investimentos e estratégias que vão moldar o futuro do setor energético no Brasil e no mundo.

No Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, o clima é de troca intensa de conhecimento e articulação de negócios. Profissionais de diferentes áreas, executivos de grandes hias e representantes do poder público compartilham experiências e discutem caminhos para enfrentar os desafios de um cenário global marcado por mudanças rápidas e alta demanda por energia.

A programação se destaca pela diversidade de temas e pela profundidade dos debates. Um dos momentos mais relevantes foi o painel sobre integração energética, que trouxe à tona a necessidade de conectar diferentes fontes, como petróleo, gás e energias renováveis, em um modelo mais eficiente e sustentável. Especialistas destacaram que o futuro passa por soluções híbridas, capazes de garantir segurança energética sem abrir mão da responsabilidade ambiental.

O mercado de gás natural também ganhou protagonismo. Considerado peça-chave na transição energética, o gás aparece como alternativa viável para reduzir emissões e ampliar a competitividade industrial. Durante os debates, especialistas ressaltaram que o avanço da infraestrutura, como unidades de processamento e redes de distribuição, será decisivo para consolidar o crescimento do setor no país.

Macaé Energy reúne especialistas, empresas e investidores, movimentando negócios e projetando a cidade no cenário energético internacional Foto: Rui Porto Filho Outro tema que mobilizou o público foi o potencial dos campos maduros. Áreas que já produziram por décadas ainda guardam oportunidades relevantes, desde que acompanhadas por tecnologia e novos investimentos. A revitalização dessas estruturas surge como estratégia importante para manter empregos, fortalecer a arrecadação e prolongar a vida útil da indústria na região.

Além do conteúdo técnico, a Macaé Energy se destaca pelo impacto direto na economia. A cidade recebe milhares de visitantes, movimenta hotéis, restaurantes e serviços, além de impulsionar o comércio local. Dentro da feira, mais de 70 expositores apresentam soluções inovadoras, enquanto centenas de reuniões de negócios aproximam fornecedores e grandes empresas, criando novas oportunidades comerciais.

O evento também marca um momento simbólico para Macaé. A retomada do Centro de Convenções, completamente revitalizado, representa um novo ciclo de desenvolvimento. O espaço, que ficou anos sem uso, volta a receber grandes encontros e reforça a capacidade da cidade de sediar eventos de porte nacional e internacional.

Outro ponto importante é a consolidação da Macaé Energy no calendário global. Pela primeira vez em formato de feira, o evento amplia sua dimensão e passa a abrir o circuito anual do setor, atraindo atenção de investidores e empresas de diferentes países. A expectativa é que esse movimento fortaleça ainda mais o posicionamento estratégico do município.

No campo das ideias, o evento também aponta para o futuro. A programação destaca a importância da inovação tecnológica, da formação de profissionais qualificados e da diversificação da matriz energética. Em um cenário global de instabilidade, esses fatores se tornam essenciais para garantir competitividade e crescimento sustentável.

Entre números, projeções e debates, um sentimento circula pelos corredores: Macaé não apenas acompanha as transformações do setor, mas participa ativamente da construção desse novo momento. A cidade amplia seu papel, deixa de ser apenas referência no petróleo e avança como protagonista em um cenário energético cada vez mais dinâmico e desafiador.