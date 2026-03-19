Hospital de Macaé completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de melhorias na estrutura - Foto: Divulgação

Hospital de Macaé completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de melhorias na estruturaFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 11:08

Macaé - O Hospital Público de Macaé chega aos 22 anos ampliando sua estrutura e reforçando o atendimento à população da região. A data será marcada por uma programação especial nesta sexta-feira, dia 20, com a entrega de 22 ambulâncias e a apresentação de um projeto de reforma que promete modernizar a unidade.

Reconhecido como referência em urgência, emergência e trauma, o hospital atende não só moradores de Macaé, mas também pacientes de cidades vizinhas, como Quissamã, consolidando seu papel estratégico na rede pública de saúde do Norte Fluminense.

A renovação da frota é um dos principais destaques. As novas ambulâncias, entre modelos básicos e avançados, vão substituir veículos antigos e ampliar a capacidade de resposta em atendimentos emergenciais. A distribuição contempla hospitais, unidades de pronto atendimento e regiões mais afastadas, garantindo mais agilidade no socorro.

Outro ponto importante é o anúncio do projeto de reforma e ampliação da unidade. A proposta inclui melhorias estruturais, modernização de espaços e aumento da capacidade de atendimento. Entre as novidades, está a criação de 10 novos leitos voltados para saúde mental, área que tem ganhado cada vez mais atenção na rede pública.

A maternidade também está incluída no plano de intervenções, com a expectativa de oferecer um ambiente mais adequado para gestantes e recém-nascidos. As mudanças buscam acompanhar o crescimento da demanda e qualificar o atendimento prestado à população.

A história do hospital acompanha o desenvolvimento da região. Inaugurada em 2004, a unidade cresceu ao longo dos anos e hoje conta com uma estrutura ampliada, incluindo o anexo voltado ao atendimento pediátrico.

A celebração dos 22 anos também representa um momento de reflexão sobre os avanços na saúde pública e os desafios que ainda persistem. Para moradores da região, a expectativa é de que os investimentos tragam mais eficiência, rapidez no atendimento e melhores condições de cuidado.