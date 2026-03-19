Público participa ativamente de espetáculo que transforma o Solar dos Mellos em espaço de diálogo e reflexão social - Foto: Douglas Smmithy

Público participa ativamente de espetáculo que transforma o Solar dos Mellos em espaço de diálogo e reflexão socialFoto: Douglas Smmithy

Publicado 19/03/2026 09:59 | Atualizado 19/03/2026 10:10

Macaé - O projeto “Quintas no Museu” volta ao Solar dos Mellos com uma proposta que mistura arte, reflexão e participação direta do público, no próximo dia 26 de março, às 18h30, no Centro de Macaé. A retomada da iniciativa aposta em uma experiência cultural mais próxima das pessoas, onde assistir deixa de ser passivo e vira diálogo aberto sobre temas do cotidiano.

O destaque da noite é o espetáculo “ANTI-MODELO – Aqui Entre Nós”, construído a partir do Teatro do Oprimido. A apresentação rompe a barreira tradicional entre palco e plateia e convida o público a interferir na história, sugerindo caminhos e soluções para conflitos apresentados em cena.

A narrativa mergulha em questões que fazem parte da realidade de muitos jovens, como violência de gênero, assédio, racismo e direitos humanos. Situações comuns do dia a dia ganham outra dimensão quando expostas no palco, estimulando o olhar crítico e o debate coletivo.

A montagem nasce de um processo criativo com jovens da Companhia Teatro Para Todos, grupo local que aposta na formação artística como ferramenta de transformação social. A construção do espetáculo reúne vivências reais, experiências pessoais e reflexões compartilhadas pelos próprios integrantes, o que dá autenticidade à encenação.

Além do teatro, o evento amplia a experiência cultural com a presença de artesanato, literatura e opções gastronômicas, criando um ambiente acolhedor dentro de um dos espaços históricos mais importantes da cidade. O Solar dos Mellos, que carrega parte da memória de Macaé, se transforma em palco de encontros e trocas.

A proposta do “Quintas no Museu” reforça o papel da cultura como instrumento de educação e cidadania. Ao aproximar arte e público, o projeto amplia vozes, estimula o pensamento crítico e cria oportunidades de diálogo sobre temas muitas vezes silenciados.