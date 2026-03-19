Público participa ativamente de espetáculo que transforma o Solar dos Mellos em espaço de diálogo e reflexão socialFoto: Douglas Smmithy
Arte que provoca: teatro interativo transforma público em protagonista no Solar dos Mellos
Espetáculo aborda temas sociais e convida plateia a participar ativamente da cena
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Macaé assume protagonismo global e vira palco de decisões estratégicas da energia
Evento reúne especialistas, amplia negócios e coloca o município no centro das discussões sobre inovação, gás natural e transição energética
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