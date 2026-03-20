Mutirão oferece consultas sem agendamento e amplia acesso da população aos serviços de saúde - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Mutirão oferece consultas sem agendamento e amplia acesso da população aos serviços de saúdeFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 20/03/2026 13:32

Macaé - Pacientes que precisam de consulta médica encontram uma nova chance de atendimento neste sábado (21), no Centro de Especialidades Dona Alba, em Macaé. A ação integra um mutirão que aposta na agilidade e na ampliação do acesso, com oferta de vagas sem necessidade de marcação prévia.

A iniciativa disponibiliza cerca de 200 atendimentos com clínico geral, realizados por ordem de chegada. O serviço acontece das 9h às 17h e utiliza cabines de telessaúde, modelo que tem ajudado a reduzir filas e acelerar diagnósticos. Para ser atendido, basta apresentar documento com foto e número do SUS ou CPF.

Além da demanda espontânea, o mutirão também contempla pacientes que já possuem agendamento para especialidades como neuropediatria, pneumologia, cardiologia e reumatologia. A proposta é otimizar o fluxo e garantir que mais pessoas tenham acesso ao atendimento em um curto período.

A estratégia faz parte do programa Saúde Digital em Ação, que busca modernizar o sistema público e ampliar a capacidade da rede municipal. A expectativa é alcançar cerca de 1.350 consultas até o encerramento da mobilização, previsto para o dia 28 de março.

Localizado na região central, o espaço tem se transformado em ponto de referência para quem busca atendimento rápido e resolutivo. A iniciativa também contribui para desafogar outras unidades de saúde, oferecendo uma alternativa prática para a população.

A movimentação no local reflete uma demanda antiga por mais acesso e menos burocracia. Para muitos moradores, a possibilidade de consulta sem agendamento representa um alívio na rotina e uma resposta mais rápida às necessidades de saúde.