Hospital completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de ampliação da estruturaFoto: Divulgação
Hospital de Macaé celebra 22 anos com reforço na frota e planos de expansão
Unidade referência na região amplia estrutura, projeta novas salas cirúrgicas e aposta na humanização do atendimento
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Hospital de Macaé celebra 22 anos com novas ambulâncias e pacote de melhorias
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Churrasco, música e resenha agitam o fim de semana em Macaé
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Macaé assume protagonismo global e vira palco de decisões estratégicas da energia
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Água na torneira vira cobrança diária: prefeito pressiona Cedae por solução imediata em Macaé
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