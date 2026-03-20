Hospital completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de ampliação da estrutura - Foto: Divulgação

Hospital completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de ampliação da estruturaFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:25

Macaé - O Hospital Público de Macaé completou 22 anos de funcionamento com uma cerimônia marcada por anúncios de investimentos e reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde. A celebração aconteceu nesta sexta-feira (20), em Macaé, reunindo servidores, autoridades e representantes da sociedade.

A programação incluiu a entrega de 22 ambulâncias que passam a reforçar a rede de atendimento, além da apresentação do projeto de ampliação da unidade, considerada referência em urgência, emergência e trauma em toda a região. Também houve um momento ecumênico, simbolizando a união de diferentes crenças em torno do cuidado com a vida.

Hospital completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de ampliação da estrutura Foto: Divulgação Com mais de duas décadas de história, o hospital segue como peça central no atendimento à população local e de cidades vizinhas. Dados apresentados durante o evento apontam milhares de atendimentos realizados ao longo do último ano, evidenciando a alta demanda e a importância estratégica da unidade.

Entre os principais anúncios está a ampliação da estrutura física, com investimento estimado em cerca de R$ 100 milhões. O projeto prevê a expansão das salas cirúrgicas, que devem passar de quatro para dez, além de melhorias em setores como maternidade e atendimento especializado.

A unidade também vem incorporando novos serviços, como sala de imunoterapia, espaço sensorial voltado para crianças neurodivergentes e ambientes específicos de acolhimento a mulheres em situação de violência. As mudanças reforçam a busca por um atendimento mais humanizado e eficiente.

Além do hospital, outros projetos na área da saúde foram citados como parte do planejamento do município, incluindo novos centros de atendimento e ampliação de serviços especializados. A proposta é fortalecer a rede e garantir mais acesso à população.

A comemoração serviu não apenas para relembrar a trajetória da unidade, mas também para apontar os próximos passos. Em meio aos desafios da saúde pública, o hospital se consolida como símbolo de resistência, evolução e compromisso com quem mais precisa.

Hospital completa 22 anos com entrega de ambulâncias e anúncio de ampliação da estrutura Foto: Divulgação