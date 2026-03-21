Os veículos serão destinados às unidades de urgência e emergência do município - Foto: Divulgação

Os veículos serão destinados às unidades de urgência e emergência do municípioFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2026 12:54

Macaé - Macaé deu um passo importante para melhorar o atendimento de urgência ao colocar nas ruas 22 novas ambulâncias. A entrega aconteceu nesta sexta-feira, durante a programação de aniversário do Hospital Público de Macaé, referência regional em atendimentos de média e alta complexidade.

Os veículos passam a integrar a rede municipal e serão distribuídos entre hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e serviços estratégicos. A renovação da frota substitui ambulâncias antigas e amplia a capacidade de resposta em situações que exigem rapidez.

A modernização impacta diretamente o tempo de atendimento. Em casos de urgência, minutos fazem diferença e a disponibilidade de novos veículos permite deslocamentos mais ágeis e seguros, tanto na área urbana quanto na região serrana.

O reforço também alcança o atendimento móvel. O serviço passa a contar com mais unidades em circulação, o que aumenta a cobertura e melhora o suporte à população em diferentes pontos da cidade, além de fortalecer o transporte de pacientes para tratamento fora do município.

A entrega ocorre em um momento simbólico para a saúde local. O hospital completa mais de duas décadas de atuação, com avanços estruturais e ampliação de serviços, consolidando seu papel como referência para moradores de Macaé e cidades vizinhas.

Com a nova frota, a expectativa é garantir mais eficiência, conforto e dignidade no transporte de pacientes, fortalecendo uma das áreas mais sensíveis para a população.

Legenda: Novas ambulâncias passam a reforçar o atendimento de urgência em Macaé