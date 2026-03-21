Os veículos serão destinados às unidades de urgência e emergência do municípioFoto: Divulgação
Macaé reforça atendimento de emergência com entrega de 22 ambulâncias novas
Frota renovada amplia cobertura, reduz tempo de resposta e fortalece rede de saúde
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Ação aposta na informação e no contato direto para prevenir doenças e fortalecer o cuidado no dia a dia
Macaé vira vitrine nacional do cavalo Mangalarga e atrai criadores de todo o país
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Atendimentos seguem neste sábado com consultas clínicas e especialistas em sistema presencial e digital
Hospital de Macaé celebra 22 anos com reforço na frota e planos de expansão
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