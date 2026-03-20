Material apreendido inclui arma, munições, drogas e dinheiro após ação policial no Bosque Azul - Foto: Divulgação

Material apreendido inclui arma, munições, drogas e dinheiro após ação policial no Bosque AzulFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:39

Macaé - Policiais do 32º BPM colocaram fim a uma ação criminosa e prenderam um homem durante operação realizada na tarde de quinta-feira (19), no bairro Bosque Azul, em Macaé. A investida também resultou na apreensão de arma de fogo, munições e uma grande quantidade de drogas prontas para venda.

A movimentação começou após denúncia anônima indicando comércio de entorpecentes na região. Ao chegar ao local, os agentes identificaram suspeitos na Avenida Nádia Maria. Um deles foi capturado, enquanto outros dois tentaram escapar e se esconderam em uma residência.

Durante o cerco, houve confronto. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos reagiram à abordagem com disparos, e os agentes revidaram. Após a troca de tiros, os criminosos conseguiram fugir, abandonando o material ilícito.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros com carregador alongado, 31 munições, três celulares, porções de cocaína e maconha já embaladas para comercialização, além de R$ 1.309 em dinheiro.

O homem detido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Ele vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito.

A operação reforça o cenário de enfrentamento ao tráfico na cidade, onde ações policiais seguem intensificadas em áreas apontadas como pontos de venda de drogas.