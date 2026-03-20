Moradores participam de palestra e recebem orientações práticas sobre cuidados com a saúde bucal - Foto: Divulgação

Moradores participam de palestra e recebem orientações práticas sobre cuidados com a saúde bucalFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:35

Macaé - Usuários da Estratégia Saúde da Família do Lagomar, em Macaé, participaram de um encontro que foi além de uma simples palestra e virou um momento de troca, aprendizado e cuidado. A iniciativa reuniu moradores para discutir a importância da saúde bucal e mostrar como hábitos simples podem evitar problemas mais sérios.

Durante a atividade, profissionais da unidade explicaram, de forma clara e acessível, como a higiene correta e as visitas regulares ao dentista ajudam a prevenir doenças. O público participou com perguntas, compartilhou experiências e tirou dúvidas sobre situações comuns do dia a dia.

A ação também teve caráter prático. Ao final, os participantes receberam kits de higiene bucal, incentivo direto para colocar em prática as orientações apresentadas. A proposta foi aproximar o conhecimento da realidade das famílias, tornando o cuidado mais presente na rotina.

Além da prevenção, o encontro reforçou a importância do vínculo entre a unidade de saúde e a comunidade. A presença dos profissionais e o diálogo aberto ajudam a construir confiança e estimulam a busca por atendimento antes que problemas se agravem.

A atividade marca o início de uma sequência de ações voltadas à educação em saúde na unidade. A ideia é ampliar o acesso à informação, fortalecer o acolhimento e incentivar hábitos que contribuam para mais qualidade de vida.

Em um cenário onde a prevenção ainda é o melhor caminho, iniciativas como essa mostram que informação e proximidade podem fazer diferença real na saúde da população.