Atividades do T21 Day levam inclusão e conscientização ao público em Macaé - Foto: Divulgação

Atividades do T21 Day levam inclusão e conscientização ao público em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2026 09:56

A programação do 3º T21 Day Macaé ganha destaque neste domingo 22, e segue até terça-feira (24), com uma série de atividades voltadas à inclusão e à valorização das pessoas com Síndrome de Down em Macaé. O evento começou no sábado (21) e reúne profissionais, famílias e a comunidade em torno do tema “A Inclusão que Transforma Realidades”.

Neste domingo, o público participa de um evento cultural e esportivo no Ginásio Poliesportivo, no bairro Sol y Mar, das 8h às 12h. A proposta é promover integração, lazer e conscientização, com atividades acessíveis e abertas à população. A orientação é que os participantes utilizem calçado confortável, levem água e entrem no clima da campanha com meias trocadas, símbolo da diversidade.

Organizado pelo Instituto Clube T21, o encontro também inclui uma programação técnica com especialistas de áreas como saúde, educação e direito. Os debates abordam temas como autonomia, comunicação, saúde mental e inclusão social, alinhados à campanha internacional de 2026, “Xô, Solidão”.

A gerente do Instituto, Marina Rangel, destaca o crescimento do evento e a importância da qualificação profissional para melhorar o atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias.

O encerramento será na terça-feira, com apresentação durante sessão na Câmara Municipal de Macaé, onde entram em pauta propostas e sobre políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

A iniciativa reforça a importância de ampliar o olhar da sociedade sobre inclusão, promovendo respeito, autonomia e participação.