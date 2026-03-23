Reunião fortalece paradesporto e amplia oportunidades para atletas com deficiência em Macaé - Foto: Divulgação

Reunião fortalece paradesporto e amplia oportunidades para atletas com deficiência em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 13:59

Macaé - O fortalecimento do paradesporto em Macaé ganha novo impulso com a articulação entre município e Governo do Estado para ampliar oportunidades a atletas com deficiência. A iniciativa abre caminho para capacitação de profissionais, realização de eventos e expansão de projetos inclusivos.

O encontro reuniu representantes da gestão municipal e da Superintendência de Paradesporto e Projetos Inclusivos do Estado. Participaram o superintendente Marcos Santos, a coordenadora de Políticas para PCD, Caroline Mizurine, além do secretário de Esportes, César Maillet, e o subsecretário Rodrigo Caldeira.

Entre os principais pontos debatidos está a possibilidade de Macaé se tornar um Centro de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, o que pode ampliar o acesso ao esporte desde a iniciação até o alto rendimento. A proposta também prevê capacitação de profissionais de educação física e integração com outras áreas, como educação e inclusão social.

A cidade já apresenta exemplos que reforçam esse cenário. Iniciativas como o time de futebol de surdos Cesma, o Macaé Basquete sobre Rodas e atletas como o arqueiro cadeirante Luis Fernando e o ultramaratonista com deficiência visual Ronaldo Santos mostram o potencial local.

Segundo César Maillet, a aproximação com o Estado busca transformar estrutura em oportunidade real para a população. Já Caroline Mizurine destaca que a atuação no fórum estadual fortalece a chegada de políticas públicas na ponta, com impacto direto na vida dos moradores.

O reconhecimento da estrutura esportiva também entra em pauta, com destaque para o Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, apontado como espaço estratégico para o desenvolvimento das atividades.

A iniciativa reforça o esporte como ferramenta de inclusão, autonomia e qualidade de vida, além de projetar Macaé como referência no cenário paralímpico.