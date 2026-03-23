Convocação de estágio oferece nova chance de aprendizado e experiência para estudantes em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Convocação de estágio oferece nova chance de aprendizado e experiência para estudantes em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/03/2026 13:59

Macaé - A nova convocação do Programa de Estágio Remunerado movimenta estudantes e amplia oportunidades de formação em Macaé. A chamada, referente ao edital 003/2024, contempla candidatos que agora avançam para a etapa de formalização do vínculo com a administração municipal.

De acordo com a comissão responsável pelo processo seletivo, o candidato convocado do curso de Medicina Veterinária deve comparecer no dia 25 de março, às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, no Centro Administrativo Luiz Ozório, localizado na Avenida Presidente Feliciano Sodré, no Centro da cidade.

No atendimento, será necessária a apresentação de toda a documentação exigida no edital para a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio. A lista completa dos convocados está disponível no portal oficial do município.

O programa tem como foco aproximar o estudante da prática profissional, permitindo vivência direta na área de formação. A iniciativa contribui para o desenvolvimento de habilidades e fortalece a preparação para o mercado de trabalho.

Além de beneficiar os universitários, o estágio também impacta o serviço público, com a inclusão de novos talentos que ajudam a dinamizar e qualificar o atendimento à população.