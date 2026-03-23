Estudantes participam de atividades no Sana e aprendem na prática sobre preservação da água - Foto: ilustração

Estudantes participam de atividades no Sana e aprendem na prática sobre preservação da água Foto: ilustração

Publicado 23/03/2026 13:59

Macaé - A mobilização pelo Dia Mundial da Água transforma o distrito do Sana em um espaço de aprendizado e consciência ambiental em Macaé nesta terça-feira (24). A programação acontece no Centro de Operações da Área de Proteção Ambiental do Sana e reúne estudantes para discutir o valor da água e os impactos da preservação.

Durante todo o dia, alunos das redes pública e privada participam de atividades educativas que explicam o caminho da água desde as nascentes até o mar. A proposta conecta ciência e realidade local, mostrando como a preservação na serra influencia diretamente a vida na região costeira.

O secretário de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, Marcelo Cardoso, destaca que a ação busca despertar uma nova consciência. Segundo ele, entender a origem da água e seu papel no equilíbrio ambiental ajuda a formar cidadãos mais atentos e responsáveis.

A programação inclui ainda a participação do Instituto BW, que apresenta a relação entre os recursos hídricos e a preservação da vida marinha. A atividade reforça como as nascentes da serra influenciam diretamente a pesca, a economia e o equilíbrio do oceano.

Eventos climáticos recentes na região também entram no debate, com foco na importância de proteger áreas naturais para evitar impactos maiores tanto na serra quanto no litoral.

A iniciativa amplia o olhar sobre o meio ambiente e propõe uma reflexão prática. A água que nasce nas montanhas sustenta diferentes formas de vida e garante o funcionamento de atividades econômicas, o que reforça a necessidade de cuidado coletivo.