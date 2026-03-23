Reconhecimento do Sebrae reforça qualidade do atendimento e impulsiona empreendedorismo em Macaé - Foto: Divulgação

Reconhecimento do Sebrae reforça qualidade do atendimento e impulsiona empreendedorismo em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 09:45

Macaé - A conquista do Selo Prata de Referência em Atendimento coloca Macaé novamente em evidência no cenário estadual quando o assunto é apoio ao empreendedor. O reconhecimento, concedido pelo Sebrae, valoriza a qualidade dos serviços oferecidos aos pequenos negócios e consolida o município como referência no setor.

A premiação foi anunciada durante evento no Sesc Quitandinha, reunindo representantes de dezenas de cidades do estado. A avaliação leva em conta critérios como eficiência no atendimento, gestão dos serviços, soluções oferecidas, presença digital e estrutura disponível. O selo é dividido em categorias que vão de bronze a diamante, de acordo com o desempenho das unidades.

Reconhecimento do Sebrae reforça qualidade do atendimento e impulsiona empreendedorismo em Macaé Foto: Divulgação No centro desse resultado está a Casa do Empreendedor, que se firma como porta de entrada para quem deseja abrir ou regularizar um negócio. O espaço oferece serviços essenciais como formalização de microempreendedores, emissão de documentos, orientação empresarial e apoio técnico, facilitando o dia a dia de quem busca crescer com segurança.

O prefeito Welberth Rezende destaca que o reconhecimento reflete um conjunto de ações voltadas à melhoria do ambiente de negócios. Segundo ele, a cidade tem investido na desburocratização e na criação de oportunidades para fortalecer a economia local.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, afirma que o resultado é fruto de planejamento e continuidade. Ele ressalta iniciativas como eventos e capacitações que aproximam empreendedores de novas oportunidades.

Para a chefe de gabinete da pasta, Mariana Previtali, o diferencial está no atendimento humanizado e na confiança construída ao longo dos anos. Ela reforça que o espaço se tornou referência e segue como peça importante para o crescimento econômico da cidade.

Com mais de uma década de atuação, a Casa do Empreendedor fortalece a relação entre poder público e empresários, contribuindo para geração de renda, inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável.