Imagens de câmeras reforçam investigação sobre acidente fatal na RJ-106, em MacaéFoto: Reprodução
Polícia Civil detalha acidente com morte de motoboy e aponta racha na RJ-106 em Macaé
Jovem sem habilitação é preso após colisão; caso gerou revolta e protestos na cidade
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Protestos de motoboys fecham vias e impactam trânsito em Macaé após acidente
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