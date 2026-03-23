Imagens de câmeras reforçam investigação sobre acidente fatal na RJ-106, em Macaé - Foto: Reprodução

Imagens de câmeras reforçam investigação sobre acidente fatal na RJ-106, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 23/03/2026 13:59

Macaé - A divulgação de novas imagens e informações pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro trouxe mais clareza sobre o acidente que matou um motoboy na noite de domingo (22), em Macaé. O caso, registrado na RJ-106, segue sob investigação e já provoca forte repercussão na cidade.

De acordo com a 123ª DP, o acidente ocorreu por volta das 20h, na altura do km 171 da Rodovia Amaral Peixoto. Imagens de câmeras de segurança mostram dois carros em alta velocidade, em uma suposta disputa ilegal de corrida. Um dos veículos invade a pista contrária e atinge o motoboy, além de colidir com outro carro que vinha logo atrás, ocupado por uma família.

Segundo os investigadores, o motorista identificado pelas iniciais G.C.S., de 21 anos, perdeu o controle da direção antes de atingir a motocicleta e o segundo veículo. O impacto causou ferimentos em quatro pessoas da mesma família, incluindo dois menores.

A polícia também confirmou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi preso em flagrante e responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e participação em racha, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Exames realizados após o acidente apontaram resultado negativo para consumo de álcool entre os envolvidos. A apuração continua para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

O caso gerou comoção e motivou protestos de motoboys na manhã desta segunda-feira (23), com bloqueios em diferentes pontos da cidade. A mobilização reacende o debate sobre segurança no trânsito e o respeito às leis, especialmente em vias de grande movimento.