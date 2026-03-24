Carreta Cinema leva experiência interativa sobre segurança no trânsito para estudantes em Macaé - Foto: Divulgação

Carreta Cinema leva experiência interativa sobre segurança no trânsito para estudantes em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 12:30

Macaé - A experiência imersiva sobre segurança no trânsito desembarca em Macaé com a chegada da Carreta Cinema da Polícia Rodoviária Federal, que promete transformar aprendizado em vivência prática para crianças e adolescentes. A ação acontece entre os dias 26 e 28 de março no Shopping Plaza Macaé, com entrada gratuita.

O projeto aposta em uma estrutura adaptada com recursos audiovisuais para envolver o público em sessões educativas sobre comportamento seguro no trânsito. A proposta inclui orientações para pedestres, ciclistas e futuros motoristas, com linguagem acessível e dinâmica.

Durante os dias 26 e 27, a programação atende principalmente alunos de escolas públicas e particulares, das 9h30 às 17h30. Já no dia 28, o espaço abre para o público geral, das 10h às 13h, ampliando o alcance da iniciativa.

A ação conta com apoio de instituições parceiras como Arteris e SEST SENAT, reforçando o compromisso coletivo com a educação e a prevenção de acidentes.

A iniciativa leva informação de forma leve e direta, aproximando o tema do cotidiano e estimulando atitudes mais responsáveis desde cedo.