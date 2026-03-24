Polícia Civil prende o 2º motorista envolvido no acidente que matou motoboy em Macaé - Foto: Reprodução

Polícia Civil prende o 2º motorista envolvido no acidente que matou motoboy em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 24/03/2026 12:30

Macaé - A prisão do segundo motorista envolvido no racha que terminou em tragédia na RJ-106 reforça o avanço das investigações em Macaé. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que identificou e localizou o suspeito após análise de imagens e diligências.

O homem, identificado pelas iniciais M.R.S.Q., de 26 anos, é apontado como o condutor de um Volkswagen Golf branco que aparece nas gravações em alta velocidade, ao lado do carro que atingiu o motoboy. Ele foi preso na segunda-feira, no bairro Jardim Guanabara, onde também houve apreensão do veículo.

O acidente aconteceu na noite de domingo, na altura do bairro São Marcos, quando dois carros participavam de uma disputa ilegal. Segundo a investigação, um dos veículos perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu o motociclista. Na sequência, houve colisão com outro carro, ocupado por uma família, que sofreu ferimentos.

De acordo com a polícia, a conduta dos dois motoristas foi determinante para o desfecho fatal. O primeiro condutor já havia sido preso horas após o acidente.

O segundo motorista vai responder por participação em corrida ilegal com resultado morte, além de omissão de socorro e fuga do local. As penas previstas incluem reclusão, multa e suspensão do direito de dirigir.

A 123ª DP segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso, que gerou comoção e protestos na cidade.