Motoristas e passageiros devem ficar atentos às mudanças no trânsito e no itinerário de ônibus - Foto: Ilustração

Motoristas e passageiros devem ficar atentos às mudanças no trânsito e no itinerário de ônibusFoto: Ilustração

Publicado 25/03/2026 13:51

Macaé - A rotina de quem circula pela Virgem Santa vai mudar nos próximos dias em Macaé. A Rua Amaro do Espírito Santo Bernardo ficará totalmente interditada a partir desta quarta-feira, após o meio-dia, com liberação prevista apenas para o dia 2 de abril.

Durante esse período, nenhum veículo poderá acessar a via, seja em dias úteis ou no fim de semana. A medida exige atenção redobrada de motoristas e também dos usuários do transporte público que utilizam o trajeto diariamente.

A principal mudança afeta a linha T13, que liga o Terminal Cehab ao Terminal Parque de Tubos. Com a interdição, o ônibus deixará de passar pelo acesso tradicional e utilizará uma rota alternativa pela Estrada da Virgem Santa, em sentido inverso. O coletivo seguirá até a praça do bairro antes de retomar o itinerário normal.

A alteração pode provocar pequenos atrasos, principalmente nos horários de maior movimento. A orientação é que os passageiros saiam com antecedência para evitar transtornos.

A intervenção faz parte de ajustes na via e busca melhorar as condições de tráfego na região. Até a conclusão dos trabalhos, a recomendação é que condutores busquem rotas alternativas e respeitem a sinalização instalada no local.