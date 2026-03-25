População terá acesso a consultas médicas e especialidades em ação gratuita neste sábado - Foto: Ilustração

População terá acesso a consultas médicas e especialidades em ação gratuita neste sábadoFoto: Ilustração

Publicado 25/03/2026 13:52

Macaé - Macaé abre as portas da rede pública neste sábado, dia 28, para um dia dedicado ao cuidado com a saúde. O mutirão de atendimentos médicos chega com a proposta de facilitar o acesso da população a consultas e especialidades, principalmente para quem enfrenta dificuldades durante a semana.

A ação acontece das 9h às 17h em dois pontos estratégicos: o Centro de Especialidades Dona Alba e o Hospital Público Municipal da Serra. O atendimento será realizado por ordem de chegada, mediante apresentação de documento com foto e Cartão do SUS ou CPF.

Nas duas unidades, moradores terão acesso a consultas com clínico geral por meio de cabines de telessaúde, sem necessidade de agendamento. A iniciativa busca dar mais agilidade ao serviço e diminuir o tempo de espera, uma das principais demandas da população.

No Centro de Especialidades Dona Alba, o mutirão também contará com atendimentos em neuropediatria e angiologia. Para essas áreas, os pacientes já passaram por agendamento prévio, garantindo organização e fluxo adequado.

A secretária executiva de Atenção Básica, Simone Sales, destacou o alcance da iniciativa. “O atendimento aos sábados amplia o acesso e permite que mais pessoas sejam atendidas, especialmente aquelas que não conseguem buscar os serviços durante a semana”, afirmou.

A proposta do mutirão vai além de um atendimento pontual. A estratégia faz parte de um calendário contínuo, com ações previstas até junho, focadas na ampliação da assistência e na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.

Com unidades distribuídas entre o Centro e a Região Serrana, a ação aproxima o atendimento da população e reforça um cuidado mais acessível, rápido e eficiente para quem precisa.