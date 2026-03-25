Material apreendido foi levado para a delegacia junto com o menor detido durante a operação - Foto: Divulgação

Material apreendido foi levado para a delegacia junto com o menor detido durante a operaçãoFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 13:52

Macaé - Um adolescente foi flagrado com uma grande quantidade de drogas durante uma ação da Polícia Militar no Alto dos Cajueiros, em Macaé. A apreensão aconteceu na Favela da Linha e reforça o cenário de combate ao tráfico em áreas já monitoradas pelas forças de segurança.

Policiais do 32º BPM, por meio do Grupamento de Ações Táticas, chegaram ao local após receberem informações sobre a venda de entorpecentes na região. Ao identificar o suspeito, os agentes realizaram a abordagem e encontraram o material escondido em uma sacola.

No total, foram apreendidas 151 cápsulas de cocaína, 95 pedras de crack, 17 porções de maconha e duas unidades de skank. A soma ultrapassa 1,15 quilo de drogas. Além dos entorpecentes, os policiais também recolheram 774 reais em dinheiro, valor que pode estar ligado à atividade ilegal.

A ocorrência seguiu para a 123ª Delegacia de Polícia Civil, onde o adolescente permaneceu apreendido. Ele vai responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação faz parte de uma rotina de operações que buscam reduzir a circulação de drogas e aumentar a sensação de segurança nas comunidades da cidade. O trabalho de inteligência e as denúncias da população seguem como ferramentas importantes para o avanço das investigações.