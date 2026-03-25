Material apreendido foi levado para a delegacia junto com o menor detido durante a operaçãoFoto: Divulgação
Adolescente é apreendido com mais de 1 kg de drogas em comunidade de Macaé
Ação da PM no Alto dos Cajueiros apreende cocaína, crack, maconha e dinheiro em espécie
Macaé abre debate público para planejar a cidade até 2036
Revisão do Plano Diretor começa com participação popular e define os rumos do crescimento urbano
Adolescente é apreendido com mais de 1 kg de drogas em comunidade de Macaé
Ação da PM no Alto dos Cajueiros apreende cocaína, crack, maconha e dinheiro em espécie
Sábado de saúde: mutirão leva consultas e especialistas para moradores de Macaé
Ação em duas unidades amplia acesso, reduz filas e facilita atendimento para quem não consegue ir durante a semana
Feira gigante chega a Macaé e promete atrair multidão com descontos e shows
FEPE Regional será lançada no Paço Municipal e deve movimentar comércio, turismo e economia com expectativa de 200 mil visitantes
Rua da Virgem Santa será interditada e muda rota de ônibus em Macaé
Intervenção altera circulação de veículos e impacta linha T13 até o início de abril
Lagomar recebe unidade móvel e leva atendimento de saúde direto às mulheres
Programa amplia acesso com consultas, exames e acolhimento em bairros de Macaé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.