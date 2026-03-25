Autoridades e especialistas participam do primeiro encontro que discute o futuro urbano de Macaé - Foto: Divulgação

Autoridades e especialistas participam do primeiro encontro que discute o futuro urbano de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 13:52

Macaé - Macaé deu o pontapé inicial para decidir como quer crescer nos próximos dez anos. A abertura da revisão do Plano Diretor 2026-2036 reuniu representantes do poder público, especialistas e a sociedade civil em um encontro que marca o início de uma série de debates sobre o futuro da cidade.

A solenidade, realizada na Câmara Municipal, apresentou as diretrizes iniciais do documento que vai orientar o desenvolvimento urbano até 2036. O processo prevê uma ampla escuta da população, com fóruns comunitários, oficinas, audiências públicas e consultas online programadas até setembro. A conclusão está prevista para o dia 10 de outubro.

Responsável por definir regras e prioridades para áreas como habitação, mobilidade, meio ambiente e desenvolvimento econômico, o Plano Diretor é considerado uma das leis mais importantes do município. Ele impacta diretamente a vida de quem mora, trabalha e investe na cidade.

O secretário de Governo, José Vasconcellos, destacou o caráter estratégico do documento. “O Plano Diretor é um compromisso com o presente e com o futuro de Macaé. Precisamos ouvir a população para construir um planejamento que represente os interesses reais da cidade”, afirmou.

A revisão é conduzida pelo Escritório de Gestão, Indicadores e Metas, com apoio do Conselho da Cidade, seguindo a legislação municipal. O gerente do órgão, Romulo Campos, ressaltou a importância da participação popular. “Macaé vive um crescimento acelerado. Esse instrumento precisa acompanhar essas mudanças. Por isso, estruturamos um modelo que prioriza o diálogo com a sociedade”, explicou.

Representando o governo federal, Ellen Benedetti reforçou que o planejamento só faz sentido quando reflete a realidade da população. “Planejar é projetar o futuro com responsabilidade. Sem isso, não há para o desenvolvimento”, pontuou.

O encontro também contou com a presença de especialistas e representantes de instituições técnicas, como Vicente Loureiro, Júlio Villas Boas e Gisele Barbosa, além de vereadores do município.

Ao longo dos próximos meses, a população terá a oportunidade de participar ativamente das decisões que vão moldar a cidade. A proposta é clara: construir um planejamento coletivo, que acompanhe o ritmo de crescimento de Macaé e garanta qualidade de vida para quem vive no município.