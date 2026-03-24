Unidade móvel leva consultas e exames diretamente para o bairro LagomarFoto: Moisés Bruno H. Santos
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