Unidade móvel leva consultas e exames diretamente para o bairro Lagomar - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Unidade móvel leva consultas e exames diretamente para o bairro LagomarFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 24/03/2026 12:33

Macaé - O bairro Lagomar, em Macaé, virou ponto de cuidado com a chegada do programa Saúde Até Você, que leva atendimento médico e exames para mais perto da população. A ação acontece desta terça até quinta-feira, com serviços gratuitos voltados principalmente à saúde da mulher.

Instalado no local, o ônibus da Atenção Integral oferece consultas com clínico geral, atendimentos de enfermagem e coleta do exame preventivo do colo do útero. O acesso é por demanda espontânea, o que facilita a procura de quem precisa de atendimento rápido.

O programa também contempla exames de ultrassonografia transvaginal, destinados a pacientes já cadastradas e chamadas conforme a fila de espera organizada pela rede municipal. A proposta é reduzir o tempo de espera e garantir continuidade no acompanhamento.

Para realizar o preventivo, é necessário seguir algumas orientações, como evitar o uso de medicamentos vaginais e relações sexuais nos dias anteriores, além de não estar no período menstrual. A apresentação de documento com foto e cartão do SUS é obrigatória.

A iniciativa busca encurtar distâncias e tornar o atendimento mais próximo da realidade das moradoras, especialmente em áreas com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Após o Lagomar, o cronograma segue por outros bairros, como Cabiúnas e Virgem Santa, ampliando o alcance da ação ao longo das próximas semanas.