Programação do aniversário de Macaé reúne obras, desenvolvimento econômico e grandes atrações na Expo 2026 - Foto: Divulgação

Programação do aniversário de Macaé reúne obras, desenvolvimento econômico e grandes atrações na Expo 2026Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2026 13:14

Macaé - O aniversário de 213 anos de Macaé está sendo marcado por muito mais do que uma programação festiva. O município aproveitou o período comemorativo para acelerar entregas de obras estruturantes, inaugurar novos equipamentos públicos, impulsionar a economia com grandes eventos e oferecer uma agenda cultural que tem atraído milhares de visitantes ao Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha.

As ações começaram com a entrega do projeto de urbanização do bairro Nova Esperança, iniciativa que amplia a infraestrutura urbana e melhora a mobilidade dos moradores. No mesmo dia, o município inaugurou a nova pista de Bicicross, no Parque Aeroporto, criando um espaço voltado ao esporte, ao lazer e à formação de novos atletas.

Ainda durante o sábado, Macaé abriu oficialmente a primeira edição regional da Feira de Preços Especiais (FEPE), evento que reúne centenas de empresas, movimenta negócios e fortalece o comércio regional ao aproximar empresários, consumidores e investidores em um único espaço.

O domingo foi marcado por uma das entregas mais aguardadas da programação: a primeira etapa da revitalização da Estrada do Sana. A obra representa um dos maiores investimentos em infraestrutura já realizados pelo município e promete transformar a mobilidade entre a região serrana e a sede da cidade, beneficiando moradores, produtores rurais, comerciantes e o setor turístico.

Além da nova pavimentação, o projeto contempla um amplo conjunto de intervenções de engenharia voltadas à segurança viária. Foram implantadas contenções de encostas, sistemas modernos de drenagem, galerias pluviais, canaletas, caixas coletoras, drenos superficiais e barreiras de proteção, aumentando a estabilidade da estrada e reduzindo riscos provocados pelas chuvas.

A revitalização também recebeu uma nova estrutura asfáltica ao longo de mais de seis quilômetros, proporcionando melhores condições de deslocamento para quem utiliza diariamente a via.

Durante a entrega, o prefeito Welberth Rezende destacou a importância estratégica da estrada para o desenvolvimento da região.

"A Estrada do Sana representa muito mais do que uma ligação entre comunidades. Ela garante acesso à educação, à saúde, ao trabalho e fortalece a integração de Macaé com municípios vizinhos. Já iniciamos a segunda etapa da obra e queremos avançar ainda mais, ampliando esse corredor de desenvolvimento para a região serrana", afirmou.

Enquanto as obras avançavam, a Expo Macaé 2026 continuou reunindo milhares de pessoas em uma programação que mistura tradição, entretenimento e fortalecimento da economia local. Os shows de Zezé Di Camargo, Sorriso Maroto e Filho do Piseiro movimentaram o público durante o fim de semana e reforçaram o sucesso da festa.

A programação segue até quarta-feira com apresentações de Kemilly Santos, Panda e Thiaguinho, encerrando as comemorações dos 213 anos do município em um dos maiores eventos já realizados pela cidade.