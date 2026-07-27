Programação do aniversário de Macaé reúne obras, desenvolvimento econômico e grandes atrações na Expo 2026Foto: Divulgação
Macaé acelera entregas, inaugura obras e transforma aniversário em vitrine de desenvolvimento
Fim de semana reuniu inaugurações, investimentos em mobilidade, abertura da FEPE Regional e grandes atrações da Expo Macaé 2026, que segue até quarta-feira
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Leilão na Expo Macaé impulsiona negócios e movimenta cerca de R$ 2 milhões
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