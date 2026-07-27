Nova Escola do Servidor reunirá espaços de capacitação, tecnologia e formação continuada para fortalecer o serviço público municipal - Foto: Divulgação

Nova Escola do Servidor reunirá espaços de capacitação, tecnologia e formação continuada para fortalecer o serviço público municipalFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2026 13:38 | Atualizado 27/07/2026 13:41

Macaé - O desenvolvimento dos servidores públicos ganhará um novo endereço em Macaé. Nesta terça-feira (28), às 11h, o município inaugurará a Escola do Servidor Janete Fernandes da Conceição, um espaço criado para impulsionar a qualificação profissional, estimular a inovação na gestão pública e preparar os profissionais que atuam diariamente no atendimento à população. A cerimônia também marcará o lançamento da campanha SOUSERVIDORMACAÉ, iniciativa que buscará fortalecer o sentimento de pertencimento, reconhecimento e valorização dos servidores municipais.

Instalada na Rua Vereador Abreu Lima, nº 65, no Centro, a unidade integrará a estrutura da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e será o principal centro de formação continuada do funcionalismo. A proposta vai além da oferta de cursos. O objetivo será consolidar uma política permanente de aperfeiçoamento técnico, desenvolvimento de lideranças e atualização profissional, acompanhando as constantes transformações da administração pública.

A Escola foi planejada para aproximar teoria e prática, preparando servidores para enfrentar os desafios da gestão contemporânea e oferecendo ferramentas que contribuam para tornar o atendimento mais eficiente, moderno e humanizado. O investimento também buscará fortalecer a cultura da inovação, incentivar a troca de experiências entre profissionais e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

O secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, destacou que a iniciativa representa um investimento nas pessoas que fazem a máquina pública funcionar diariamente.

"Valorizamos os talentos e as experiências existentes no próprio quadro de servidores, reconhecendo cada profissional não apenas como protagonista do processo de aprendizagem, mas também como agente formador e multiplicador do conhecimento. A Escola do Servidor e a campanha SOUSERVIDORMACAÉ materializam um mesmo compromisso com a valorização das pessoas: fortalecer o sentimento de pertencimento, consolidar o vínculo do servidor com a Prefeitura e despertar, de forma permanente, o orgulho de pertencer ao quadro de servidores do Município. Quando o servidor fortalece seu vínculo com a Prefeitura, compreende a importância do seu trabalho e sente-se valorizado, toda a Administração Pública se fortalece e a população é diretamente beneficiada por serviços públicos cada vez mais qualificados", afirmou.

A estrutura contará com dois auditórios, três salas de aula e dois laboratórios de informática destinados a treinamentos tecnológicos e capacitações voltadas aos sistemas utilizados pela administração municipal. A capacidade será de até 220 servidores por turno, permitindo ampliar significativamente a oferta de cursos, oficinas e treinamentos.

Mesmo antes da inauguração oficial, a política municipal de capacitação já demonstrou resultados expressivos. Cerca de dois mil servidores participaram de ações promovidas pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, fortalecendo uma cultura permanente de aprendizado e aperfeiçoamento profissional.

Outro diferencial será a valorização do conhecimento produzido dentro da própria administração. As capacitações serão ministradas, prioritariamente, por instrutores credenciados pertencentes ao quadro efetivo do município, permitindo que experiências bem-sucedidas, boas práticas e conhecimentos técnicos sejam compartilhados entre diferentes setores da Prefeitura.

Após a inauguração, a Escola coordenará o Programa Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento, organizado em diferentes trilhas de aprendizagem. Entre elas estarão o Programa de Iniciação ao Serviço Público, voltado à integração dos novos servidores, e o Programa de Carreira e Gestão, direcionado à formação de lideranças e ao desenvolvimento de competências gerenciais.

Instituída pelo Decreto Municipal nº 019/2026, a Escola do Servidor passará a integrar definitivamente a política de desenvolvimento de pessoas da administração municipal. A expectativa é ampliar a circulação do conhecimento entre os órgãos públicos, incentivar soluções inovadoras, fortalecer a eficiência administrativa e contribuir para que a população receba serviços cada vez mais ágeis, qualificados e alinhados às necessidades do município.