Autoridades, especialistas e representantes de instituições participaram do lançamento do processo que poderá tornar Macaé a primeira cidade brasileira certificada pelo Selo Azul Cidades Costeiras - Foto: Divulgação

Autoridades, especialistas e representantes de instituições participaram do lançamento do processo que poderá tornar Macaé a primeira cidade brasileira certificada pelo Selo Azul Cidades CosteirasFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 14:10

Macaé - Poucas cidades brasileiras conseguem reunir, ao mesmo tempo, força econômica, riqueza ambiental e capacidade de transformar esses ativos em desenvolvimento sustentável. Macaé decidiu apostar exatamente nessa combinação e iniciou uma jornada que poderá colocá-la em posição de protagonismo nacional. O Poucas cidades brasileiras conseguem reunir, ao mesmo tempo, força econômica, riqueza ambiental e capacidade de transformar esses ativos em desenvolvimento sustentável. Macaé decidiu apostar exatamente nessa combinação e iniciou uma jornada que poderá colocá-la em posição de protagonismo nacional. O município oficializou sua adesão ao processo do Selo Azul Cidades Costeiras, certificação inédita no Brasil que reconhece localidades comprometidas com excelência em gestão ambiental, desenvolvimento econômico, preservação do litoral e qualidade de vida.

O lançamento aconteceu na última segunda-feira (27), durante a quarta edição da Feira da Economia do Mar, e marcou também a implantação do Comitê de Governança Azul, responsável por conduzir todas as etapas necessárias para a certificação. Caso cumpra os requisitos estabelecidos, Macaé poderá se tornar a primeira cidade brasileira a receber o reconhecimento.

Mais do que um selo, a iniciativa representa uma estratégia de desenvolvimento para o futuro. O programa integra governos, universidades, setor produtivo e instituições especializadas em torno de políticas públicas capazes de equilibrar crescimento econômico, inovação, proteção ambiental e uso sustentável dos recursos marinhos.

Criado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ), o Selo Azul é concedido após auditoria técnica baseada em 20 critérios elaborados por especialistas brasileiros e internacionais, avaliando desde governança e planejamento até conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico.

Durante a cerimônia, o prefeito Welberth Rezende destacou que o projeto fortalece a posição estratégica de Macaé no cenário nacional.

"O trabalho desenvolvido pela Marinha, pela administração municipal e pelas instituições parceiras nos permite iniciar um processo histórico. Macaé passa a buscar uma certificação inédita no país, capaz de ampliar nossa competitividade e fortalecer a atração de novos investimentos", afirmou.

Segundo o prefeito, a sustentabilidade passou a ocupar posição central nas decisões de grandes investidores.

"Hoje as empresas analisam muito mais do que infraestrutura. Elas avaliam indicadores ambientais, políticas públicas, responsabilidade social e segurança antes de decidir onde investir. Desenvolvimento econômico e preservação ambiental precisam caminhar juntos", ressaltou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sylvinho Lopes, destacou que a certificação evidencia um potencial que vai além da indústria do petróleo.

"Macaé reúne praias, ilhas, serra, biodiversidade e uma economia diversificada. O Selo Azul reforça essa identidade e demonstra que desenvolvimento sustentável também significa geração de oportunidades, turismo, preservação e qualidade de vida", disse.

A chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mariana Previtali, explicou que a criação do Comitê de Governança Azul representa o primeiro passo de uma construção coletiva.

"Estamos iniciando um processo que depende da participação de instituições públicas, universidades, empresas e sociedade civil. Quanto maior essa integração, maiores serão as possibilidades de Macaé alcançar essa certificação inédita", destacou.

Responsável por apresentar o funcionamento do programa, o professor e pesquisador do INSPER, Renato Regazzi, ressaltou que a Economia Azul representa uma nova forma de pensar o crescimento das cidades costeiras.

"A certificação demonstra que desenvolvimento econômico e preservação caminham na mesma direção. Municípios sustentáveis tornam-se mais competitivos, geram empregos, atraem investimentos e oferecem melhor qualidade de vida para sua população", afirmou.

O presidente da FACERJ, Robson Carneiro, classificou Macaé como um dos municípios mais preparados para liderar esse movimento no Brasil.

"Macaé possui patrimônio natural, estrutura econômica e compromisso institucional suficientes para se tornar referência nacional em governança costeira. Esse processo certamente deixará um legado importante para todo o país", destacou.

Inspirado em experiências internacionais, o Selo Azul Cidades Costeiras busca reconhecer municípios que adotam elevados padrões de gestão ambiental, planejamento urbano, preservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Além do reconhecimento institucional, a certificação fortalece a imagem da cidade diante de investidores, do setor marítimo, do turismo e de novos empreendimentos interessados em ambientes comprometidos com práticas sustentáveis.

Ao iniciar essa jornada, Macaé amplia sua estratégia de desenvolvimento para além do presente. O município passa a construir um modelo que alia crescimento econômico, inovação, responsabilidade ambiental e valorização de um dos seus maiores patrimônios: o mar.