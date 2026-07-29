Representantes da Marinha compartilharam orientações sobre segurança da navegação, regularização profissional e qualificação para trabalhadores da pescaFoto: Ronan Alexandre
Conhecimento navega ao lado da tradição e fortalece futuro da pesca em Macaé
Marinha encerra Feira da Economia do Mar orientando pescadores sobre qualificação, segurança e oportunidades profissionais para impulsionar um dos setores mais tradicionais do município
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Macaé consolida avanço na segurança e entra para o grupo das cidades mais seguras do Rio
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Interdições começam às 5h desta quarta-feira (29) na Imbetiba para garantir segurança e organização das comemorações pelos 213 anos do município
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Unidade será inaugurada nesta segunda-feira (28) com estrutura para atender até 220 servidores por turno e lançará campanha que reforçará o orgulho de servir à população
Macaé fortalece igualdade racial com nova sede e homenagens que inspiram transformação
Após reconhecer trajetórias femininas de destaque no Prêmio Olga Neme, município inaugura nesta segunda-feira (27) a nova sede da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
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