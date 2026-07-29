Representantes da Marinha compartilharam orientações sobre segurança da navegação, regularização profissional e qualificação para trabalhadores da pesca - Foto: Ronan Alexandre

Representantes da Marinha compartilharam orientações sobre segurança da navegação, regularização profissional e qualificação para trabalhadores da pescaFoto: Ronan Alexandre

Publicado 29/07/2026 10:07 | Atualizado 29/07/2026 10:10

Macaé - O mar sempre foi fonte de sustento para centenas de famílias de Macaé . Mas, em tempos de transformação econômica, sobreviver da pesca exige muito mais do que experiência nas águas. Informação, qualificação e segurança passaram a ser ferramentas tão importantes quanto as redes e embarcações. Foi exatamente esse novo olhar que marcou o encerramento da Feira da Economia do Mar, na última terça-feira (28), ao reunir pescadores, especialistas e representantes da Marinha em um debate voltado à valorização da atividade pesqueira e ao fortalecimento da chamada Economia Azul.

O último painel da programação colocou em evidência um tema que influencia diretamente a rotina de quem vive da pesca: navegar com segurança, trabalhar dentro da legalidade e ampliar as oportunidades de crescimento profissional. A apresentação foi conduzida pelo capitão-tenente Gabriel Rocha, integrante do Grupo de Vistoria e Inspeção da Capitania dos Portos de Macaé, e pelo suboficial Marcondes Serafino Ribeira Marçal, supervisor da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário.

Durante o encontro, os representantes da Marinha esclareceram dúvidas sobre a Carteira de Inscrição e Registro (CIR), documento obrigatório para o exercício da atividade marítima, além da regularização das embarcações. A orientação reforçou que manter toda a documentação atualizada não representa apenas uma exigência legal, mas também uma importante garantia de segurança para os trabalhadores e para quem utiliza as embarcações.

A qualificação profissional também ocupou espaço de destaque. Os participantes conheceram os cursos oferecidos pela Marinha e as oportunidades disponibilizadas pelo Programa de Ensino Profissional Marítimo (PREPOM), iniciativa que amplia a formação técnica, possibilita especializações e abre novos caminhos para quem deseja crescer profissionalmente dentro do setor marítimo.

Outro momento importante abordou os cuidados indispensáveis antes de qualquer saída para o mar. Equipamentos de segurança, documentação regular, análise das condições meteorológicas e respeito às normas de navegação foram apresentados como fatores decisivos para reduzir acidentes e preservar vidas.

Mais do que compartilhar orientações técnicas, o painel reforçou que investir em conhecimento fortalece toda a cadeia produtiva da pesca. Profissionais mais preparados tornam a atividade mais segura, aumentam a produtividade e contribuem para o desenvolvimento sustentável de um segmento que faz parte da identidade econômica e cultural de Macaé.

A Feira da Economia do Mar integrou a programação oficial da Expo Macaé 2026, realizada em comemoração aos 213 anos de emancipação político-administrativa do município. Durante cinco dias, especialistas, pesquisadores, empresários, instituições públicas e representantes de diferentes setores discutiram inovação, sustentabilidade, economia, preservação ambiental e os desafios ligados ao uso inteligente dos recursos marinhos.

Além dos debates e painéis técnicos, o evento contou com estandes temáticos, exposição de projetos, demonstrações tecnológicas e atividades abertas ao público, consolidando-se como um espaço de integração entre ciência, setor produtivo e sociedade. Ao encerrar sua programação valorizando a pesca artesanal e a capacitação dos trabalhadores do mar, a feira reafirmou que o futuro da Economia Azul depende, acima de tudo, das pessoas que vivem diariamente dessa atividade.