Investimentos em tecnologia, integração das forças policiais e ações preventivas colocaram Macaé entre os municípios mais seguros do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Investimentos em tecnologia, integração das forças policiais e ações preventivas colocaram Macaé entre os municípios mais seguros do Estado do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 14:18

Macaé - Segura. Estratégica. Integrada. Moderna. Referência. Esses cinco atributos ajudam a explicar a nova realidade da segurança pública em Macaé. O município aparece entre os melhores desempenhos do Estado do Rio de Janeiro no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, consolidando uma trajetória de redução da violência que transformou o cenário local e fortaleceu a sensação de segurança para moradores, trabalhadores e visitantes.

O levantamento aponta que Macaé registrou taxa de 8,7 Mortes Violentas Intencionais (MVI) por 100 mil habitantes, um dos menores índices entre os municípios fluminenses com mais de 100 mil moradores. O resultado posiciona a cidade na 27ª colocação estadual e a coloca abaixo do limite de dez mortes por 100 mil habitantes, patamar considerado pela Organização das Nações Unidas como fora do nível epidêmico da violência letal.

Mais do que um dado estatístico, o índice simboliza uma mudança de realidade. Há poucos anos, Macaé figurava entre os municípios com maiores índices de violência do país. Hoje, apresenta um cenário completamente diferente, tornando-se referência regional em políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate à criminalidade.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Tales Borges, o desempenho reflete uma estratégia construída de forma contínua.

"Buscamos constantemente soluções para tornar Macaé uma cidade cada vez mais segura. Entre os municípios das regiões Norte Fluminense e dos Lagos, somos o que apresenta o melhor desempenho. Conseguimos reduzir a violência mesmo diante do crescimento econômico, populacional e da expansão urbana vivida pelo município", afirmou.

O secretário ressalta que a evolução não aconteceu por acaso.

"Em 2020, Macaé aparecia entre as cidades mais violentas do Brasil. Hoje, alcançamos, pelo quarto ano consecutivo, os melhores indicadores de segurança medidos pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse resultado demonstra que planejamento, investimento e integração produzem efeitos concretos na vida das pessoas", destacou.

O indicador utilizado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública reúne homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais, oferecendo uma análise abrangente da violência letal em todo o país. Elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estudo utiliza dados oficiais encaminhados pelos estados brasileiros e é considerado uma das principais referências nacionais para avaliação das políticas de segurança.

Entre os fatores que contribuíram para a melhoria dos índices está a ampliação do sistema de videomonitoramento inteligente, equipado com tecnologia de reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos. O sistema opera de forma integrada com os órgãos municipais de Mobilidade Urbana e Ordem Pública, permitindo respostas mais rápidas e ampliando a capacidade preventiva das forças de segurança.

Outro avanço importante ocorreu com a modernização do Centro de Operações, que passou a concentrar informações estratégicas em tempo real e fortalecer o monitoramento das principais áreas da cidade.

Os investimentos também alcançaram diretamente as forças policiais. Neste ano, Macaé entregou 20 viaturas blindadas destinadas exclusivamente ao policiamento do município e viabilizou a implantação do Batalhão de Polícia Rodoviária em Cabiúnas, ampliando a cobertura operacional em importantes corredores viários.

O conjunto de ações inclui ainda o fortalecimento do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que amplia a presença da Polícia Militar nas ruas, o Programa Macaé Mais Seguro, voltado ao reforço da Polícia Civil, além da construção do futuro Batalhão de Ações com Cães e dos investimentos permanentes na capacitação, estrutura e equipamentos da Guarda Municipal e dos agentes de Mobilidade Urbana.

Para Tales Borges, a política de segurança também passa por investimentos urbanos que contribuem diretamente para reduzir a criminalidade.

"As ações vão além do policiamento. A expansão da iluminação pública, principalmente em áreas mais vulneráveis, associada a outras intervenções urbanas, melhora a ocupação dos espaços públicos, aumenta a sensação de segurança e contribui para a redução dos índices de violência", ressaltou.

O secretário destaca ainda que os resultados são consequência da atuação conjunta entre diferentes instituições.

"A integração entre Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal consolidou uma rede de cooperação permanente. Essa união de esforços tem permitido respostas mais eficientes e colocado Macaé entre os municípios mais seguros do Estado do Rio de Janeiro", concluiu.

Mais do que reduzir indicadores, Macaé demonstra que políticas públicas estruturadas, tecnologia, inteligência e planejamento podem transformar a realidade de uma cidade, fortalecendo a confiança da população e criando um ambiente mais seguro para viver, investir e crescer.