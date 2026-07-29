Área próxima ao Skandi Amazonas recebeu sinalização para reduzir riscos e garantir mais segurança aos frequentadores da praia - Foto: Reprodução da Internet

Área próxima ao Skandi Amazonas recebeu sinalização para reduzir riscos e garantir mais segurança aos frequentadores da praiaFoto: Reprodução da Internet

Publicado 29/07/2026 10:27

Macaé - A presença de equipes técnicas ao redor do A presença de equipes técnicas ao redor do Skandi Amazonas chamou a atenção de quem passou pela orla de Macaé e alimentou rapidamente uma pergunta entre moradores e visitantes: finalmente chegou o momento da retirada da embarcação? A movimentação despertou curiosidade, gerou comentários nas redes sociais e levantou expectativas. No entanto, a operação realizada no local teve outro objetivo.

A reportagem esteve na praia e conversou com profissionais da Diretoria de Operações Fluviais (DOF), responsáveis pela intervenção. Segundo a equipe, o trabalho executado na terça-feira (28) concentrou-se exclusivamente na sinalização da área onde estão localizadas as correntes ligadas à embarcação, medida considerada essencial para reduzir riscos de acidentes.

A sinalização foi instalada para orientar pedestres que circulam pela faixa de areia e também alertar banhistas, praticantes de stand up paddle e de outras atividades aquáticas sobre a existência dos equipamentos submersos próximos ao navio.

De acordo com os técnicos que participaram da operação, nenhuma informação relacionada à retirada do Skandi Amazonas foi repassada às equipes envolvidas na ação. Até o momento, não existe comunicação oficial indicando o início de procedimentos para remoção da embarcação.

A intervenção realizada reforça a preocupação em preservar a segurança dos frequentadores da praia enquanto o navio permanece no local. Com a delimitação da área, o objetivo é minimizar riscos e evitar que pessoas tenham contato com as correntes ou outros equipamentos utilizados na estabilização da embarcação.

Embora a movimentação tenha despertado expectativas sobre um possível desfecho para o caso, a operação desta terça-feira teve caráter preventivo. O foco permaneceu na proteção da população e na organização da área, sem qualquer alteração na situação atual do Skandi Amazonas.