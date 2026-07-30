Público lotou as sete edições da FanFest, que encerrou a temporada unindo esporte, música e solidariedade - Foto: Divulgação

Público lotou as sete edições da FanFest, que encerrou a temporada unindo esporte, música e solidariedadeFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2026 16:08 | Atualizado 30/07/2026 16:18

Macaé - Nem sempre o maior gol acontece dentro de campo. Em Macaé, a vitória mais comemorada da Copa do Mundo de 2026 nasceu da união entre música, solidariedade e participação popular. Depois de sete encontros marcados por emoção, grandes shows e milhares de pessoas reunidas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, o projeto Nem sempre o maior gol acontece dentro de campo. Em Macaé, a vitória mais comemorada da Copa do Mundo de 2026 nasceu da união entre música, solidariedade e participação popular. Depois de sete encontros marcados por emoção, grandes shows e milhares de pessoas reunidas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, o projeto Amanda em Casa na Copa encerrou sua primeira edição deixando um resultado que ultrapassou os palcos: três toneladas de alimentos arrecadadas e destinadas ao Instituto Recanto dos Idosos.

Idealizada pela cantora Amanda Amado, a FanFest tornou-se uma das maiores atrações populares da região Norte Fluminense durante o Mundial. Aproximadamente 30 mil pessoas passaram pelo evento ao longo da programação, que transformou cada partida da Seleção em um encontro de celebração, cultura e convivência.

A proposta foi além da transmissão dos jogos. O palco recebeu artistas que representam diferentes gerações e estilos da música brasileira, criando uma programação plural que aproximou públicos de todas as idades. Pagode, samba, rap, MPB, soul, R&B e pop dividiram espaço em apresentações que reforçaram a diversidade cultural do projeto.

Público lotou as sete edições da FanFest, que encerrou a temporada unindo esporte, música e solidariedade Foto: Divulgação Entre os nomes que passaram pela FanFest estiveram Marvvila, Suel, Delacruz, 22 Dinizz, Os Garotin, Farias, Thiago Martins e a própria Amanda Amado, anfitriã da iniciativa.

Para Amanda, o encerramento da temporada representa muito mais do que números de público.

"Sonhamos em criar um espaço onde famílias e amigos pudessem viver juntos a paixão pelo futebol e pela música. Ver tanta gente reunida e saber que conseguimos transformar essa energia em três toneladas de alimentos para quem precisa é, sem dúvida, a maior conquista do projeto. Esse foi o verdadeiro gol da nossa FanFest", destacou.

Toda a arrecadação foi destinada ao Instituto Recanto dos Idosos, entidade que desenvolve um importante trabalho de acolhimento e assistência à população idosa de Macaé. A entrega dos alimentos fortalece o atendimento oferecido pela instituição e amplia a capacidade de apoio às pessoas assistidas.

Para Igor Dutra, empresário de Amanda Amado e diretor da Eleva Produções, a escolha de realizar o projeto em Macaé teve um significado especial.

"Esse projeto precisava nascer aqui. Amanda construiu sua história em Macaé e sempre recebeu o carinho da população. Queríamos retribuir oferecendo uma experiência completa para a cidade. Além dos shows e da transmissão dos jogos, nosso objetivo era movimentar a economia local e deixar uma contribuição social concreta. Encerrar essa primeira edição com cerca de 30 mil pessoas, grandes artistas e três toneladas de alimentos arrecadadas mostra que conseguimos alcançar esse propósito", afirmou.

O sucesso da FanFest consolidou Amanda em Casa na Copa como um projeto que soube transformar um dos maiores eventos esportivos do planeta em uma experiência coletiva marcada pela cultura, pelo entretenimento e pelo compromisso social. Ao final da temporada, o maior legado não foi apenas o público recorde ou a programação artística, mas a capacidade de reunir milhares de pessoas em torno de uma causa que continuará fazendo diferença muito depois do apito final.