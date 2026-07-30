Público lotou as sete edições da FanFest, que encerrou a temporada unindo esporte, música e solidariedadeFoto: Divulgação
FanFest de Amanda Amado transforma música em solidariedade e deixa legado de 3 toneladas de alimentos em Macaé
Projeto reuniu cerca de 30 mil pessoas durante a Copa do Mundo de 2026, movimentou a cena cultural da cidade e converteu entretenimento em ajuda para idosos acolhidos por instituição beneficente
Macaé acelera o coração do esporte e recebe 3 mil corredores na maior edição da 10 Milhas
Tradicional prova transforma a orla da Imbetiba em palco de superação, inclusão e incentivo à qualidade de vida, consolidando o município como referência no calendário esportivo
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Orgulho, história e identidade marcam o início das celebrações pelos 213 anos de Macaé
Cerimônia de hasteamento das bandeiras abriu oficialmente a programação comemorativa e reuniu autoridades, forças de segurança e moradores em um momento de valorização da trajetória do município
Movimentação no Skandi Amazonas desperta expectativa, mas ação teve foco na segurança da praia
Presença de equipes no entorno da embarcação levantou especulações sobre uma possível retirada, porém operação priorizou a proteção de banhistas e pedestres
Reconhecimento facial identifica foragido e reforça eficiência da segurança em Macaé
Sistema inteligente localiza homem com mandado de prisão durante a Expo Macaé e confirma avanço do monitoramento integrado no município
Estrada do Sana deixa de ser desafio e passa a impulsionar nova fase de desenvolvimento em Macaé
Entrega dos primeiros 6,5 quilômetros da obra transforma a mobilidade da região serrana, fortalece o turismo, amplia a segurança e abre caminho para novos investimentos
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