Atletas de diferentes idades e categorias prometem transformar a orla de Macaé em um grande cenário de esporte, saúde e superação - Foto: Reprodução da Internet

Atletas de diferentes idades e categorias prometem transformar a orla de Macaé em um grande cenário de esporte, saúde e superaçãoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 30/07/2026 16:17

Macaé - Respiração acelerada, espírito de superação, quilômetros de desafios, energia contagiante e paixão pelo esporte. É nesse clima que Macaé volta a reunir milhares de corredores para mais uma edição da tradicional 10 Milhas, competição que já se consolidou como um dos principais eventos esportivos do interior do Estado do Rio de Janeiro e que deve Respiração acelerada, espírito de superação, quilômetros de desafios, energia contagiante e paixão pelo esporte. É nesse clima que Macaé volta a reunir milhares de corredores para mais uma edição da tradicional 10 Milhas, competição que já se consolidou como um dos principais eventos esportivos do interior do Estado do Rio de Janeiro e que deve movimentar a cidade com esporte , turismo e qualidade de vida.

A expectativa é de que aproximadamente três mil atletas, entre profissionais, amadores e iniciantes, ocupem a Avenida Elias Agostinho, na Praia de Imbetiba, transformando a orla em um grande circuito de resistência, emoção e conquista pessoal. Muito além da disputa por posições, a prova celebra histórias de dedicação, disciplina e superação que se renovam a cada edição.

A programação terá início nas primeiras horas da manhã, com cerimônia de abertura, aquecimento coletivo e, na sequência, a largada da prova principal. As categorias destinadas às Pessoas com Deficiência terão início logo depois, reforçando o compromisso da competição com a inclusão e a acessibilidade. A Corrida Adaptada também integra a programação, valorizando a participação de atletas com diferentes perfis e capacidades.

A competição integra o calendário esportivo de Macaé e tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, estimular a prática regular de atividades físicas e fortalecer a cultura esportiva no município. Ao longo do percurso, corredores encontrarão uma estrutura preparada para garantir segurança, organização e suporte durante toda a prova.

Os atletas que concluírem o percurso dentro do tempo regulamentar receberão medalha de participação. Também serão premiados os melhores colocados da classificação geral masculina e feminina, das categorias por faixa etária e das categorias destinadas às Pessoas com Deficiência, reconhecendo o desempenho dos competidores em diferentes modalidades.

Outro diferencial da prova será o acompanhamento em tempo real dos resultados, que poderá ser acessado por meio do QR Code impresso no número de peito dos participantes, oferecendo mais praticidade aos atletas e ao público.

A entrega dos kits oficiais acontecerá na véspera da competição e incluirá camisa oficial, chip eletrônico de cronometragem e sacochila personalizada. A organização reforça que não haverá distribuição de kits no dia da corrida e orienta os participantes a comparecerem dentro do horário estabelecido, portando documento oficial de identificação.

Durante toda a competição, equipes médicas, ambulâncias e fiscais estarão distribuídos pelo percurso para prestar atendimento sempre que necessário. A organização recomenda que os participantes estejam aptos para a prática esportiva e respeitem todas as normas previstas no regulamento, contribuindo para a segurança e o bom andamento do evento.

Mais do que uma corrida, a 10 Milhas reafirma a vocação de Macaé para sediar grandes eventos esportivos. A prova movimenta a economia, impulsiona o turismo, fortalece o comércio e transforma a cidade em um ponto de encontro para atletas e famílias, mostrando que o esporte também é ferramenta de integração, bem-estar e desenvolvimento.