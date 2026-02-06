Atletas se preparam para provas de natação e corrida na areia na Praia de ImbetibaFoto: Divulgação
Desafio Os Donos da Praia movimenta Imbetiba e abre inscrições para estreia em Macaé
Evento inédito reúne natação e prova anfíbia, aposta no esporte como lazer e atrai atletas de várias cidades
Investigação fecha cerco e prende suspeito de série de roubos em bairros de Macaé
Mandado judicial foi cumprido após apuração que identificou modo de agir violento e uso de veículo reconhecido pelas vítimas
Cerco policial desarticula ponto de tráfico e leva três à prisão em Macaé
Ação no Alto dos Cajueiros intercepta fuga, apreende drogas e reforça combate ao crime na cidade
Teste rápido leva prevenção ao Centro de Macaé antes do Carnaval
Mutirão amplia acesso ao diagnóstico de ISTs e aposta na informação como aliada do cuidado
Denúncia leva à prisão por tráfico no Alto dos Cajueiros
Drogas prontas para venda foram encontradas escondidas em terreno usado como ponto de apoio
Resultado da pré-matrícula avança e define novas vagas na rede municipal de Macaé
Lista da segunda fase já está disponível e famílias têm prazo para garantir a matrícula presencial até 11 de fevereiro
