Atletas se preparam para provas de natação e corrida na areia na Praia de ImbetibaFoto: Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Macaé - O esporte ganha a areia de Imbetiba neste domingo, quando Macaé estreia no circuito Desafio Os Donos da Praia. A primeira etapa da competição abre inscrições para atletas a partir de 8 anos e promete transformar a orla em um ponto de encontro entre desafio físico, torcida animada e turismo esportivo.
A iniciativa é da equipe F2 Sport, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Esportes, e marca a chegada de um formato de prova ainda pouco explorado na cidade. As disputas começam às 11h e reúnem as modalidades Natação e Anfíbios, combinando resistência, estratégia e contato direto com o mar.
As provas serão divididas em quatro baterias eliminatórias por categoria. Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Junior e Master competem em faixas etárias separadas, garantindo equilíbrio e inclusão. Todos os participantes recebem medalha, enquanto os campeões de cada categoria conquistam troféus. O melhor atleta geral, no masculino e no feminino, leva o título simbólico de Dono da Praia.
Na Natação, o percurso é de 400 metros em mar aberto. Os dez melhores tempos de cada categoria avançam à final, recebem tocas prateadas e disputam o pódio. Os campeões ganham uma toca amarela acompanhada de um kit especial. Já a prova Anfíbios exige fôlego extra: são 300 metros de corrida na areia, 300 metros de natação e mais 150 metros de corrida até a chegada, em um formato conhecido como beach biatlo.
A largada escalonada foi pensada para valorizar a experiência de quem compete e de quem assiste. Segundo a organização, o formato permite que familiares torçam uns pelos outros e que atletas participem das duas provas. A inspiração veio de competições clássicas realizadas na Praia de Ipanema nos anos 1990, que marcaram época no cenário esportivo.
A expectativa é reunir cerca de 300 atletas, muitos vindos de outros municípios do estado e até de fora do Rio de Janeiro. A movimentação deve refletir na rede hoteleira e no comércio local, reforçando o potencial de Macaé como destino para eventos esportivos ao ar livre.
A etapa macaense contará com estrutura de apoio, segurança da Guarda Municipal e equipe de saúde com ambulância no local. O circuito segue depois para Campos dos Goytacazes, na Lagoa de Cima, e São Pedro da Aldeia, ampliando o alcance da competição.