Pais e responsáveis consultam o resultado da pré-matrícula para garantir vaga na rede municipal de ensinoFoto: Ilustração

Publicado 05/02/2026 11:38

Macaé - O acesso à escola pública em Macaé ganhou um novo capítulo com a divulgação do resultado final da segunda fase da pré-matrícula da rede municipal de ensino. A lista foi publicada nesta quinta-feira, dia 5, e marca o momento decisivo para milhares de famílias que aguardavam a confirmação das vagas para o ano letivo.

A relação com os nomes dos estudantes contemplados pode ser consultada no sistema oficial de matrículas do município. Os responsáveis devem comparecer à unidade escolar indicada para efetivar a matrícula até o dia 11 de fevereiro, no horário das 8h às 16h, de forma presencial.

A segunda etapa do processo atendeu a diferentes níveis de ensino. Foram abertas vagas para a Educação Infantil, com foco em creche, nos segmentos Maternal I e II, e na Pré-Escola, nos níveis Pré I e II. O Ensino Fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos finais, também foi contemplado, assim como a Educação de Jovens e Adultos, da etapa I à IX, e o Ensino Médio na Região Serrana.

A orientação é para que pais e responsáveis confiram atentamente os prazos e reúnam toda a documentação exigida. O cumprimento dessas etapas é essencial para assegurar a vaga e evitar a perda do direito conquistado no processo de pré-matrícula.