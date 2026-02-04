Equipe do Procon formaliza auto de infração contra a Enel após falhas no fornecimento de energia em MacaéFoto: Ilustração
.
Falta de luz por dias leva Enel a ser autuada pelo Procon em Macaé
Consumidores relatam prejuízos, e órgão cobra explicações e respeito ao direito básico
Música em pauta: Emart aplica prova decisiva para novos talentos em Macaé
Etapa eliminatória avalia teoria e percepção musical de candidatos aos cursos técnicos da escola municipal
Rede de saúde de Macaé ajusta lista de medicamentos e projeta consumo para 2026
Atualização da REMUME orienta compras, evita faltas e garante atendimento mais seguro aos pacientes da rede pública
Carnaval da inclusão toma conta da Veríssimo de Melo com bloco sobre saúde mental
Cortejo "De Perto Ninguém é Normal" ocupa o Centro de Macaé no dia 11 e reforça mensagem de respeito, acolhimento e diversidade
Fiscalização fecha cinco ferros-velhos irregulares em Macaé
Operação conjunta reforça ordem urbana e combate comércio de materiais sem origem comprovada
Aeroporto de Macaé entra para a história com energia 100% limpa
Usina solar própria coloca terminal como o primeiro do Brasil a operar integralmente com fonte renovável
