Equipe do Procon formaliza auto de infração contra a Enel após falhas no fornecimento de energia em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 04/02/2026 14:44

Macaé - Moradores de Macaé que enfrentaram dias sem energia elétrica no início de fevereiro começaram a ver uma resposta oficial. A concessionária Enel recebeu, nesta terça-feira, dia 3, um auto de infração após falhas prolongadas no fornecimento de luz em diferentes pontos do município, situação que gerou transtornos, prejuízos e revolta entre consumidores.

A autuação foi formalizada pela Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor, o Procon-Macaé, que apontou descumprimento de obrigações básicas na prestação do serviço. O documento foi entregue pela equipe de fiscalização do órgão, que acompanha as reclamações registradas desde os primeiros apagões.

O secretário de Defesa do Consumidor, Celso Mussi, reforçou que os consumidores prejudicados não devem arcar sozinhos com os danos. Segundo ele, quem teve eletrodomésticos queimados ou perdas financeiras deve procurar diretamente a concessionária e registrar a reclamação.

A orientação é anotar o número do protocolo, acompanhar o andamento do pedido e buscar ressarcimento. Caso o consumidor encontre dificuldades, o Procon pode prestar apoio durante todo o processo. O órgão afirma que seguirá firme na defesa dos direitos da população macaense, especialmente quando se trata de um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica.

O Procon-Macaé atende presencialmente na Avenida Presidente Sodré, número 466, térreo do Cealo, no Centro. Também é possível buscar informações pelo telefone 22 2759 0801 ou pelo e-mail procon@macae.rj.gov.br

