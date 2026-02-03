Estudantes retornam às salas de aula e dão início a mais um ano letivo na rede municipal de MacaéFoto: Rui Porto Filho
Macaé abre os portões para um novo ano de aprendizado
Rede municipal inicia ano letivo nesta terça e recebe cerca de 40 mil alunos em 107 escolas
Portas abertas para o futuro profissional
Cursos técnicos gratuitos no IFF Macaé oferecem bolsa mensal e ampliam chances de emprego
Proteção que começa antes do nascimento
Vacina contra o VSR passa a ser oferecida em todas as unidades de saúde de Macaé para gestantes
Defeso movimenta Macaé com trabalho, renda e cuidado com o meio ambiente
Frentes ambientais e sociais começam nesta sexta e reúnem pescadores e descascadeiras ao longo de três meses
Denúncia leva PM a apreender drogas em área residencial de Macaé
Sacola com crack, maconha e cocaína é encontrada durante patrulhamento no Alto dos Cajueiros
Ação policial na Favela da Linha termina com dois presos e apreensão de drogas em Macaé
Operação do GAT surpreende suspeitos, cumpre mandado por homicídio e reforça combate ao tráfico no bairro Cajueiros
