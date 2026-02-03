Estudantes retornam às salas de aula e dão início a mais um ano letivo na rede municipal de Macaé - Foto: Rui Porto Filho

Estudantes retornam às salas de aula e dão início a mais um ano letivo na rede municipal de MacaéFoto: Rui Porto Filho

Publicado 03/02/2026 12:36

Macaé - O som do recreio, os cadernos novos e a expectativa por recomeços marcam esta terça-feira (3) em Macaé. A rede municipal de ensino dá início ao ano letivo e volta a movimentar escolas, famílias e comunidades com a retomada das aulas para cerca de 40 mil estudantes.

O calendário, definido pela Portaria 152/2025 da Secretaria Municipal de Educação, abre um novo ciclo para alunos, professores e gestores. Ao todo, a rede conta com 3.083 professores e 1.140 auxiliares de serviços, distribuídos em 107 unidades de Educação Básica e instituições integradas ao Sistema Municipal de Ensino, como o CAp, a Escola de Artes e os Centros Municipais de Educação e Atendimento Especializado ao Escolar.

Antes da chegada dos estudantes, as equipes escolares retornaram às unidades nesta segunda-feira (2), em um dia dedicado ao planejamento pedagógico, organização dos espaços e alinhamento das ações que vão nortear o ano. O período também serviu para reforçar o acolhimento, etapa considerada essencial para um início tranquilo e produtivo.

Para 2026, o planejamento prevê 202 dias letivos, atendendo integralmente à legislação educacional, com carga mínima de 800 horas-aula. O cronograma inclui feriados, recesso escolar em julho e períodos estratégicos de avaliação e reorganização pedagógica.

Durante as férias, diversas escolas passaram por serviços de manutenção e melhorias. A estrutura da rede também foi ampliada com a inauguração de novas unidades nos bairros Bosque Azul e Trapiche, na Região Serrana. A expectativa é de que pelo menos mais três escolas sejam entregues ao longo do ano.

A rede municipal se organiza para atender 596 turmas de Educação Infantil, 713 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 395 dos Anos Finais, 27 de Ensino Médio na Região Serrana e 20 turmas de Educação de Jovens e Adultos. As aulas ocorrem em três turnos e cerca de 94% das salas contam com climatização, além de mobiliário adequado para cada faixa etária.

O início do ano letivo simboliza mais do que o retorno às aulas. Representa a renovação do compromisso com a educação pública, o fortalecimento do trabalho coletivo e a construção diária de oportunidades para milhares de estudantes da cidade.