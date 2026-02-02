Cartão permite a compra de material escolar e uniformes em lojas credenciadas - Foto: Reprodução

Cartão permite a compra de material escolar e uniformes em lojas credenciadas Foto: Reprodução

Publicado 02/02/2026 12:28

Macaé - O início do ano letivo ganhou um reforço importante para milhares de famílias de Macaé. O pagamento do Cartão Educação foi liberado nesta segunda-feira, dia 2, garantindo que estudantes da rede municipal tenham acesso ao material escolar e aos uniformes antes do retorno às aulas.

O benefício integra o programa Educa Mais Macaé, considerado inovador no estado do Rio de Janeiro e reconhecido nacionalmente com o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, em Brasília. A iniciativa permite que pais e responsáveis escolham, nos estabelecimentos cadastrados, os itens necessários para o dia a dia escolar, respeitando as necessidades de cada aluno.

Além de assegurar dignidade e igualdade no acesso aos materiais indispensáveis para o aprendizado, o Cartão Educação também movimenta o comércio da cidade, fortalecendo pequenos e médios lojistas neste período de grande demanda.

Segundo o secretário de Educação, Matias Mendes, o programa alia qualidade, liberdade de escolha e impacto social. Ele destaca que o valor disponibilizado no cartão atende de forma real às demandas dos estudantes, contribuindo para um começo de ano mais organizado e tranquilo para alunos e famílias.